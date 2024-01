Schlechte Nachrichten für Narren: Fasentumzug in Lahr fällt in diesem Jahr aus

Fasentumzug in Lahr fällt in diesem Jahr aus

1 Auf solche Bilder – vom Umzug am 15. Januar 2023 – müssen die Lahrer in diesem Jahr verzichten. Foto: Endrik Baublies/Endrik Baublies

Herber Rückschlag für die Straßenfasent in Lahr: 2024 wird es keinen Umzug geben. Die Laubenhexen, die mit der Organisation drangewesen wären, können das Großereignis personell nicht stemmen.









Es war eine Menge los in der Innenstadt am 15. Januar des vergangenen Jahres, einem Sonntag. Beim Fasentumzug der Lahrer Narrenzunft verbreiteten 3500 Hästräger und eine unübersehbare Zahl von Zuschauern eine ausgelassene Stimmung. Bilder, die sich in in diesem Jahr nicht wiederholen werden – es wird keinen Umzug geben. Das ist keine neue Situation, bereits 2021 und 2022 war er entfallen – damals wegen der Pandemie.