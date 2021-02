Schlechte Nachricht für Nagold Lange Straße wird monatelang gesperrt

Und weil man dafür sowieso die "Straße aufmachen" müsse, habe sich zum anderen der Bund als Träger der hier verlaufenden Bundesstraße gleich mal mit eigenen Ausbauplänen angeschlossen. Dabei soll unter anderem, so die Erläuterungen Großmanns, der gesamte Kreuzungsbereich neu und großzügiger gestaltet werden. Auch soll es hier eine komplett neue, "bessere Ampelanlage" künftig geben. Und am Ende bekommt der gesamte Straßenabschnitt dann auch noch einen neuen Straßenbelag. Was der OB an sich insgesamt "optimal koordiniert" für eine Baustellen-Planung findet, als wenn jede einzelne Maßnahme für sich umgesetzt worden wäre, und man so mehrfach diesen Straßenabschnitt zumindest für eine gewisse Zeit dem Verkehr hätte entziehen müssen. So habe man diese Belastung nur einmal für alles zusammen zu stemmen. Aber das werde dann auch besonders heftig.

Umleitung unklar

Wie der Verkehr während der Totalsperrung um die Baustelle herum geführt werden soll, ist derzeit noch komplett unklar. "Das wird was über die Emminger Straße, die Bahnhofstraße – oder so". Die spontane Idee von Stadtrat Günther Schöttle (AfD) den Verkehr doch über die Freifläche zu führen, wo der IHK-Neubau entstehen soll, verwarf der OB als nicht realisierbar – weil das den Einbau einer Behelfsstraße bedeuten würde, was den Aufwand ungleich explodieren ließe. Nein, man müsse mit dem "Straßen-Material" arbeiten, der natürlicherweise in diesem Stadtbereich zur Verfügung stünde. Was aber in jedem Fall nicht ideal sei.

"Für den Handel ist das wirklich eine Katastrophe!"

Was Stadträtin Siegrid Plaschke (FWV) offensichtlich für eine Untertreibung hielt: "Für den Handel ist das wirklich eine Katastrophe!", der einem weiteren "Lockdown" für die Nagolder Innenstadt gleichkäme. Schon jetzt, mit der Sperrung der Calwer Straße im Bereich des künftigen, neuen Parkhauses Nord, "finden die Kunden nicht in die Innenstadt" – was eine Vollsperrung der Kreuzung Lange Straße / Calwer Straße noch einmal verschärfen würde. Das sei daher "ein sehr unglücklicher Zeitpunkt" für die Durchführung dieser Baumaßnahmen, der weitere Existenzen im Nagolder Einzelhandel an den Rand der Existenzfähigkeit bringen würde.

Stadtrat Helmut Raaf (CDU) mahnte zudem an, dass man die mutmaßlich während der Bauphase der geplanten Baustelle an der Kreuzung Lange Straße / Calwer Straße geplante "Eröffnung des Parkhauses Nord" mit dieser bitte "optimal koordinieren" müsse, um die für diese Eröffnung offenbar geplante "ganz große Feier" in ihrer Werbewirkung für die Nagolder Innenstadt nicht dadurch zu gefährden, dass die Gäste dieser Feier erst gar nicht zum neuen Parkhaus finden könnten. Das konnte Oberbürgermeister Großmann spontan zusagen, denn "das können wir gut steuern". Wobei sein spontaner Vorschlag, die Eröffnung mit dem "Urschelherbst" in diesem Jahr zusammenzulegen, rein rechnerisch irgendwie zeitlich nicht wirklich passen würde – wenn die Vollsperrung der Kreuzung Lange Straße/Calwer Straße zu Pfingsten beginnen und mindestens sechs Monate dauern würde. Oder man verlegt den Urschelherbst eher in den Winter.