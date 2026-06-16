1 BMW kämpft mit den Folgen des Iran-Kriegs und der Absatzkrise auf dem chinesischen Automarkt. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa Der chinesische Automarkt schrumpft, der Krieg im Nahen Osten treibt die Kosten in die Höhe. BMW kämpft mit den Folgen.







Link kopiert



München - BMW hat in einer Gewinnwarnung seine Ergebnisprognose für dieses Jahr nach unten geschraubt. Zahlen nannte der bayerische Autohersteller in seiner Mitteilung am Dienstagabend nicht, doch anstelle des bisher erwarteten "moderaten" steht nun ein "deutlicher" Rückgang des Vorsteuerergebnisses in Aussicht. Außerdem rechnet der BMW-Vorstand nunmehr damit, dass auch die Zahl der ausgelieferten Autos sinken wird. Bisherige Erwartung waren gleichbleibende Auslieferungen. Der Konzern machte die negative Entwicklung des chinesischen Automarkts und die Auswirkungen des Irankriegs verantwortlich.