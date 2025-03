Schlecht Hören: WHO: Videospiele können zu Hörschäden führen

WHO: Videospiele können zu Hörschäden führen

1 Game-Hersteller sollen Sicherheitsstandards einbauen, verlangt die WHO (Symbolbild) Foto: Helen Ahmad/dpa

Ballerei, die richtig dröhnt, knallige Geräusche bei jeder Eroberung: Videospiele werden über Kopfhörer oft sehr laut gehört. Das kann bleibende Folgen haben, warnt die WHO zum Welttag des Hörens.









Link kopiert



Genf - Jungen Menschen drohen bei übermäßig häufigem und lautem Videospielen Hörschäden. Zum Welttag des Hörens (3. März) hat die Weltgesundheitsorganisation WHO einen neuen Standard für Videospiele und Geräte, auf denen sie gehört werden, vorgestellt. Weltweit spielten drei Milliarden Menschen Videospiele, so die WHO.