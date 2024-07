Schlatter regen sich auf: Chaos-Laster bremsen nicht bei Rot

1 Auf der B 32 rauscht viel Verkehr mitten durch Schlatt. Einwohner und Ortsvorsteher wünschen sich mehr Kontrollen und mehr Geschwindigkeitsbeschränkungen. Foto: Klaus Stopper

Mehr Verkehrskontrollen an der B 32 wünschen sich die Schlattemer. Ortsvorsteher Jürgen Schuler würde sogar gerne eine Maut einführen, sieht aber wenig Handhabe für Maßnahmen.









In der wegen der Einsetzung der neuen Räte gut besuchten Ortschaftsratsitzung am Montag in Schlatt wurde von vielen Einwohnern die Bürgerfragestunde genutzt. Es ging um marode Wegkreuze und einen Brunnen an einer Grillstelle, der ausgetrocknet ist. Sehr massiv aber beschwerten sich mehrere Besucher über den Verkehr auf der B 32, die mitten durch die Ortschaft führt. Die Strecke von Hechingen ins Killertal wird auch von vielen Lastwagen genutzt.