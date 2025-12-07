Schlappe gegen den FC Bayern: 0:5 – VfB überzeugt vor allem bei der Selbstkritik

Eine gute halbe Stunde reicht nicht, um den FC Bayern zu gefährden: Der VfB kassiert nach einer schwachen Leistung die erste Heimniederlage – Harry Kane trifft dreifach.
Eines muss man den VfB-Profis zugute halten: Es fehlte ihnen nach der 0:5-Pleite gegen den FC Bayern nicht an der nötigen Selbstkritik. „Nach der Pause sind wir nur hinterher gelaufen, waren immer einen Schritt zu spät“, sagte Angelo Stiller, „es war eine bodenlose zweite Halbzeit.“ Und Deniz Undav meinte: „Wir wollten eins gegen eins spielen, das haben wir nicht hinbekommen – die haben uns einfach fertig gemacht. Es war ein Zwei-Klassen-Unterschied, das ist echt traurig gewesen.“