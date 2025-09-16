Schlappe für den OB: Lahrer Sport-Kita rückt in weite Ferne

Das Hin und Her um die Betreuungseinrichtung auf der Dammenmühle hat erneut eine überraschende Wendung genommen: Der Gemeinderat stellt das Projekt infrage – mehr noch.

Den kommunalpolitischen Start aus der Sommerpause dürfte sich Markus Ibert ganz anders vorgestellt haben: Ende Juli hatte der Lahrer OB in einer Video-Botschaft die Hoffnung genährt, dass sein „Herzensprojekt“ doch kommen könnte: Die Verwaltung, versprach der Rathauschef in den sozialen Medien, werde die kommenden Wochen nutzen, um alle Optionen auszuloten – wobei er keinen Hehl daraus machte, was er gerne hätte: Er hege, so der OB, „persönlich sehr große Sympathien“ für die Umsetzung der Sport-Kita nach den Ursprungsplanungen. Das hieße: Bau eines Gebäudes mit Platz für 90 Kinder sowie die Einrichtung eines gemeinsamen Vereinsheims für Tennis- und Hockeyclub, nebst Modernisierung der Sportanlagen. Indes, die neueste Entwicklung lässt die Wünsche des Oberbürgermeisters in weite Ferne rücken.

Rückblick: Anfang Juli berichtete die LZ über das mögliche Aus eines bis dato sicher geglaubten Vorhabens. Vor allem aufgrund der prekären Haushaltslage der Stadt hatten sich unter den Stadträten Stimmen gemehrt, die den Bau der vor drei Jahren beschlossenen Sport-Kita auf der Dammenmühle infrage stellten. Wenige Tage später meldete sich Guido Schöneboom zu Wort.

Bürgermeister stößt Debatte an

In einem Brief an den Gemeinderat trat der Sozialbürgermeister eine „unbequeme Debatte“ los. Tenor: Verzichtete man auf den Kindergarten und investiere „nur“ in die Infrastruktur von Tennis- und Hockeyclub ließen sich von den avisierten gut 15 Millionen Euro sechs bis sieben Millionen Euro einsparen. In der Folge sprach sich auch die Baukommission, bestehend aus Stadträten und Rathausmitarbeitern, dafür aus, dass die Kita „zunächst zurückgestellt“ wird.

OB sorgt für abermalige Wende

Doch dann traten TC und HC Lahr auf den Plan. Die beiden Vereine kritisierten den Rückzieher der Stadt scharf, weil man fest mit dem Kindergartenbau inklusive Clubheim gerechnet habe. Bekanntlich arbeiten die Vereine vor diesem Hintergrund seit Längerem an einer Fusion. Nach einem Krisengespräch zwischen den Vereinsvorsitzenden und der Verwaltungsspitze nahm OB Ibert besagtes Video auf. Eine abermalige Wende, die am Montagabend in Gänze vollzogen werden sollte.

Sitzung hinter verschlossenen Türen

Wie die LZ erfahren hat, fand hinter verschlossenen Türen eine sogenannte Informationsbesprechung statt, in der die Verwaltung den Stadträten die Ergebnisse ihrer sommerlichen Arbeit präsentierte und sie auf Kurs pro Kita-Bau bringen wollte. Das gelang nicht. Denn wie sich zeigte, hegt das Gremium in der Mehrheit große Zweifel an dem Millionen-Projekt, bei dem zuletzt mehrfach Kostensteigerungen prognostiziert wurden, und das im Betrieb jährlich mehrere Hunderttausend Euro verschlingen würde.

Unmut über mangelnde Alternativen

Nach LZ-Informationen gab es vor allem Unmut darüber, dass Alternativen nicht ausreichend geprüft und dargelegt worden seien. Konsens, so die Quintessenz vom Montag, herrscht im Rat nämlich nur in einem Punkt: dass der Hockeyclub einen neuen Platz braucht. Alles andere – also auch der Bau eines Vereinsheims für TC und HC – ist nach aktuellem Stand mangels Geld in der Schwebe.

Stadtverwaltung ist überrascht

Wie reagiert die Stadtverwaltung, die eine Kita-Eröffnung im Frühjahr 2029 anvisiert hatte, auf die ablehnende Haltung des Gemeinderats? Unvorbereitet, weil überrascht. Es sei noch unklar, hieß es am Dienstag auf LZ-Nachfrage, ob das Thema wie vorgesehen am Mittwoch nicht-öffentlich im Technischen Ausschuss beraten wird oder nicht. Gleiches gilt damit freilich auch für die finale Entscheidung für oder gegen den Bau, die der Gemeinderat nach bisherigem Plan im Oktober treffen soll.

Wo war Schöneboom?

Für Verwunderung bei den Stadträten sorgte die Abwesenheit des zuständigen Bürgermeisters bei der Informationsbesprechung zum Thema Sport-Kita am Montag. Nach dem Grund für sein Fernbleiben gefragt, antwortete Guido Schöneboom der LZ schriftlich: „Anfang Juli hatte ich mich mit Blick auf die deutliche Verschlechterung der Haushaltssituation mit einem streitbaren Vorschlag zu Wort gemeldet. Im Ergebnis der Sitzung der Baukommission am 8. Juli wurde am Projekt Dammenmühle/Sportkita mit dem Ziel festgehalten, für die Gemeinderatssitzung im Oktober eine überarbeitete Beschlussvorlage in die Gremienbeteiligung zu geben. Das habe ich akzeptiert und entschieden, mich nicht gegen das Vorhaben zu stellen und mich weder öffentlich noch nicht-öffentlich zu äußern.“