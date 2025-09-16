Schlappe für den OB: Lahrer Sport-Kita rückt in weite Ferne

Das Hin und Her um die Betreuungseinrichtung auf der Dammenmühle hat erneut eine überraschende Wendung genommen: Der Gemeinderat stellt das Projekt infrage – mehr noch.
Den kommunalpolitischen Start aus der Sommerpause dürfte sich Markus Ibert ganz anders vorgestellt haben: Ende Juli hatte der Lahrer OB in einer Video-Botschaft die Hoffnung genährt, dass sein „Herzensprojekt“ doch kommen könnte: Die Verwaltung, versprach der Rathauschef in den sozialen Medien, werde die kommenden Wochen nutzen, um alle Optionen auszuloten – wobei er keinen Hehl daraus machte, was er gerne hätte: Er hege, so der OB, „persönlich sehr große Sympathien“ für die Umsetzung der Sport-Kita nach den Ursprungsplanungen. Das hieße: Bau eines Gebäudes mit Platz für 90 Kinder sowie die Einrichtung eines gemeinsamen Vereinsheims für Tennis- und Hockeyclub, nebst Modernisierung der Sportanlagen. Indes, die neueste Entwicklung lässt die Wünsche des Oberbürgermeisters in weite Ferne rücken.