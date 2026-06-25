Schlange gefangen: Eine unheimliche Begegnung um Mitternacht in Kandern

Für einen Reptilien-Fachmann gab es in Kandern einen nächtlichen Einsatz, um eine Kornnatter einzufangen.

Einen gehörigen Schrecken bekam am Mittwoch gegen 23.50 Uhr ein Anwohner an der Hammersteinerstraße in Kandern: In seiner Küche kroch plötzlich eine etwa einen Meter lange rostbraune Schlange unter einem Schrank hervor.

Die daraufhin verständigte Polizei alarmierte den Lörracher Reptilien-Fachmann Armin Böhler, der kurz darauf vor Ort war. Er identifizierte das Tier als nordamerikanische Kornnatter - und kurz danach war es auch schon eingefangen, heißt es in einer Mitteilung.

Kornnattern sind laut Böhler beliebte Terrarientiere, ungiftig und leicht zu pflegen. Die Schlange war augenscheinlich schon längere Zeit unterwegs und wurde bis zur weiteren Klärung des Hergangs bei Böhler in einem Quarantäne-Terrarium untergebracht.

Besitzer soll sich melden

Dort wartet das Tier nun auf seinen rechtmäßigen Besitzer, der sich unter Böhlers Mobilnummer 0171/3134538 oder beim Polizeiposten Kandern, Tel. 07626/977800, melden kann.