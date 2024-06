6 Am Samstag verwandelte sich das Gelände in einen See aus Schlamm. Foto: Heidepriem

Der anhaltende Regen setzt dem Festivalgelände zu. Daher bitten die Veranstalter darum, Fahrzeug möglichst bis mindestens Sonntagabend stehenzulassen. Für Notfälle gibt es einen Abschleppdienst.









Wer am Samstag noch anreisen möchte, sollte am besten die kostenlosen Busshuttles aus Tuttlingen nutzen. Die Parkflächen seien aktuell sehr nass, deshalb bestehe die Gefahr, dass man am Abend nicht mehr wegkommt. Je weniger Autos, desto besser, so die Veranstalter weiter.