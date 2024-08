Mit Bravour bestanden hat Dominik Gut aus Fützen die Prüfung zum silbernen Jungmusiker-Leistungsabzeichen. Bei einem viertägigen Lehrgang in Furtwangen im Schwarzwald wurde er zusammen mit etwa 50 anderen Jungmusikern aus dem Bezirk Unterricht in Tonbildung, Blattspiel und Gehörbildung geschult und erhielt praktischen Unterricht, wie es in einer Mitteilung der Stadtkapelle Blumberg heißt.

Zur Ausbildung zum Schlagzeuger braucht es aber nicht nur ein Drum-Set, sondern man muss sich auch am Xylophon sowie an den Pauken beweisen. So war eines der Prüfungsstücke, am Xylophon zu spielen.

Für dieses Abzeichen hatte Dominik Gut seit knapp einem Jahr mit Musikschullehrer Jürgen Schneckenburger geübt. Die theoretische Ausbildung bekam er dann zusätzlich von Musiklehrer Leander Jerg. Beide sind von der Musikschule Blumberg.

Schlagzeuger war immer sein Traum

Schon seit Dominik laufen kann, war es sein Wunsch, Schlagzeuger zu werden. Und mittlerweile spielt der 15-Jährige aus Fützen seit Beginn seiner Karriere im Musikverein Fützen sowie seit Oktober 2022 in der Stadtkapelle Blumberg mit. Zudem ist er auch noch in der Bläserjugend Fützen sowie in der Jugendkapelle Blumberg aktiv. Und selbst in den Ferien besuchte er für fünf Tage die Orchesterkids in St. Blasien, einen Workshop für junge Musiker vom Verband Hochrhein.

Keine Zeit für andere Hobbys

Am liebsten spielt der junge Musiker moderne Literatur. Durch seine vielen Orchesterproben unter der Woche und die Auftritte bleibt ihm aber keine Zeit mehr für ein weiteres Hobby.

Dass das musikalische Talent in der Familie liegt, beweisen auch sein Vater Gerd Gut, der als Trompeter ebenfalls im Musikverein Fützen und der Stadtkapelle Blumberg spielt, und sein jüngerer Bruder Niklas, der Trompete und Flügelhorn lernt.