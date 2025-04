Ein randalierender, 22-jähriger Mann hat am Wochenende die Polizei in Schramberg beschäftigt. Er scheute auch nicht davor zurück, auf die Beamten loszugehen. Jetzt wird gegen ihn ermittelt.

In der Nacht auf Samstag hat ein alkoholisierter 22-Jähriger in Schramberg randaliert und mehrfach gegen polizeiliche Maßnahmen Widerstand geleistet.

Wie die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung bekannt gab, warf der Mann gegen 1.30 Uhr in einer Bar in der Straße „An der Steige“ ein Bierglas zu Boden und zog anschließend einen ausziehbaren Schlagstock. Mit diesem schlug er mehrfach von innen gegen die Fensterscheibe, wodurch ein Riss entstand.

Der 22-Jährige schlug daraufhin von außen gegen die Eingangstür, so dass sich dort die Farbe ablöste.

22-Jähriger ignoriert Platzverweis der Polizei

Noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete er in Richtung Oberndorfer Straße.

Etwa anderthalb Stunden später meldete ein Zeuge, dass sich der Randalierer in einem nahe gelegenen Lokal aufhalte. Vor Ort sprachen die Polizisten einen Platzverweis aus, dem der Mann zunächst nachkam. Kurze Zeit später kehrte er jedoch an die Örtlichkeit zurück, ignorierte erneut polizeiliche Anweisungen und musste daraufhin in Gewahrsam genommen werden.

Während der Festnahme leistete der 22-Jährige massiven Widerstand und beleidigte eine Polizeibeamtin mehrfach. Nur unter erheblichem Kraftaufwand gelang es den Beamten, ihn in den Streifenwagen zu verbringen.

Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt.