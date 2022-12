Schlaglöcher in VS

1 Das Verfahren mit Dünnschichtasphalt wird auch im kommenden Jahr wieder genutzt, um Straßen in Villingen-Schwenningen auszubessern. Foto: Eich

Die Sanierung der Straßen in der Doppelstadt schreitet voran. Auch für das kommende Jahr sind zahlreiche Maßnahmen geplant – von den Stadträten gibt es deshalb viel Lob.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Der teilweise jämmerliche Zustand der VS-Straßen – er ist nicht nur den Bürgern, sondern auch den Stadträten ein Dorn im Auge. Dass hier nun angepackt wird, vernimmt man im Technischen Ausschuss.

Und die Verwaltung darf sich dafür auch die Lorbeeren abholen. "Es geht unglaublich voran, man merkt einen richtigen Erfolg", erklärt Andreas Flöß (Freie Wähler) – Dietmar Wildi (CDU) kann dem beipflichten, er sei "sehr zufrieden".

Wichtig sei es aber, die Sache weiter zügig voranzutreiben. Überzeugt zeigte man sich außerdem vom Dünnschichtverfahren (DSK). Die Umsetzung in der Peterzeller Straße mache deutlich, wie auch Silvie Lamla vom Grünflächen- und Tiefbauamt erklärt, dass das Verfahren für die zwischenzeitliche Instandsetzung geeignet sei.

Und genau deshalb sollen im kommenden Jahr wieder zahlreiche Straße in der Doppelstadt in Angriff genommen werden, um dort zu sanieren. Geplant sind sowohl Asphaltdecksanierungen als auch die Umsetzung des DSK-Verfahrens. zwei Millionen Euro sind als Budget eingestellt. Das ist für das kommende Jahr geplant:

DSK-Verfahren

Villingen: Berliner Straße/Breslauer Straße; Obereschacher Straße, Zollhaus, Radweg Eckweg bis Steinkreuzweg.

Schwenningen: Peter-Henlein-Straße, Deutenbergring, Teilstück Tiergartenstraße, Burgstraße

Tannheim: Überaucher Straße bis Abzweig Zindelstein

Asphaltdeckensanierung

Villingen: Vöhrenbacher Straße (Rest und Angrenzung Kirnacher Straße), Saarlandstraße, Stettinger Straße, Berliner Straße, Karlsruher Straße, Brigachstraße (Umsetzung einer Fahrradstraße)

Schwenningen: Bert-Brecht-Straße, Carl-Haag-Straße, Staufenstraße (alle im Zuge der Umsetzung einer Fahrradstraße), Keplerstraße, Neuffenstraße (Rest), Dauchinger Straße, Arminstraße

Weigheim: Mühlhäuser Straße

Marbach: Schaffhauser Straße (in Kooperation mit dem Landratsamt ist eine Teilsanierung der Kreisstraße geplant)

Darüber hinaus sind grundhafte Sanierungen beziehungsweise Umbauten geplant. Komplett umgestaltet wird in Schwenningen die Beethovenstraße. Hier werden in diesem Zuge auch Kanalarbeiten umgesetzt, es erfolgt zudem der Umbau zur Fahrradstraße. Die Maßnahme soll im kommenden Jahr beginnen. Für 2023 ist auch in der Kirnacher Straße in Villingen eine grundhafte Sanierung geplant.