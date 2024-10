Die festliche Konzertreihe mit hochkarätigen Stars der Volksmusik und des Schlagers, „Zauberhafte Weihnachtssterne“, kommt am Donnerstag, 19. Dezember, in die Stadthalle Hechingen. Die Auftritte beginnen um 19 Uhr. Was man dazu wissen muss.

Diese Tournee vereint einige der bekanntesten Künstler der Schlager- und Volksmusikszene. Das musikalische Programm verspricht ein stimmungsvolles Erlebnis, das die Vorfreude auf das Weihnachtsfest verstärkt. Diese Künstler treten auf:

Oswald Sattler, der mehrfach ausgezeichnete Volksmusiker, ist bekannt für seine warme Stimme und tiefgründigen Texte, die von Heimatliebe und Besinnlichkeit geprägt sind. Als ehemaliges Mitglied der Kastelruther Spatzen und erfolgreicher Solokünstler hat er sich in der Volksmusikszene fest etabliert. Seine weihnachtlichen Lieder schaffen eine besondere Atmosphäre, die zur besinnlichen Jahreszeit passt.

Anita Hofmann und Mara Kayser auf der Bühne

Anita Hofmann, ehemals Teil des erfolgreichen Duos „Geschwister Hofmann“, begeistert mit kraftvoller Stimme und charismatischer Bühnenpräsenz. Ihre solistischen Auftritte sind ebenso eindrucksvoll wie ihre Zeit im Duo. Neben bekannten Hits bringt sie auch Weihnachtsklassiker auf die Bühne, die stimmungsvolle Momente versprechen.

Mara Kayser steht für emotionale und berührende Schlager, die direkt ins Herz gehen. Ihre unverwechselbare Stimme und gefühlvolle Art verleihen sowohl nachdenklichen als auch fröhlichen Liedern eine besondere Note, die zur weihnachtlichen Stimmung beiträgt.

Kastelruther Männerquartett aus Südtirol tritt auf

Alexander Rier, Sohn der Volksmusiklegende Norbert Rier, verzaubert mit sanfter Stimme und charmantem Auftreten. Seine festlichen Lieder lassen die Herzen des Publikums höher schlagen und steigern die Vorfreude auf das Weihnachtsfest.

Das Kastelruther Männerquartett aus Südtirol sorgt mit harmonischen Stimmen und traditionellen Klängen für eine feierliche Stimmung. Ihre musikalischen Wurzeln in Südtirol und die Lebensfreude der Region fließen in ihre Auftritte ein, was das Publikum in die Bergwelt Südtirols entführt. Ihre Arrangements laden zum Träumen und Genießen ein.

Wo man Karten bestellen kann

Tickets sind erhältlich unter www.schlagershop24.com und telefonisch unter 07223 9534466. Karten gibt es ab 45,90 Euro.