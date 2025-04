Sie ist das derzeit wohl begehrteste Objekt Stuttgarts: die Rede ist von einer Eintrittskarte für das DFB-Pokalfinale am 24. Mai in Berlin. Dann trifft der VfB Stuttgart im Olympiastadion auf Arminia Bielefeld – und hat die Chance, den ersten Titel seit der Meisterschaft 2007 zu holen.

Entsprechend begehrt ist ein Ticket für das Spiel – und weil die Nachfrage um ein Vielfaches größer war als das Ticketangebot, gingen viele VfB-Fans leer aus. Während nicht wenige fast alles für eine Karte gegeben hätten, gibt es unter den Anhängern der Weiß-Roten auch einen Fan, der andere Prioritäten hat, wie ein Interview des SWR zeigt.

Lesen Sie auch

Konzert von Roland Kaiser statt DFB-Pokalfinale mit dem VfB

In diesem ist eine Frau mit VfB-Schal vor der MHP-Arena zu sehen, die verrät, dass sie zwei Karten für das Pokalfinale erhalten habe, aber dennoch nicht zum Spiel gehe. Als der Reporter wissen will, wieso, verrät sie, dass ihre beste Freundin und sie bereits Karten für ein Konzert von Roland Kaiser hätten. Der Schlagersänger tritt am 24. Mai, also am Tag des Pokalfinals, in der Schleyer-Halle auf.

Dass sich die VfB-Anhängerin für das Konzert und gegen das Spiel entschied, sei ihr selbst „dolle peinlich“ – und stößt auf Fassungslosigkeit: Ein Schwabe, mutmaßlich selbst VfB-Fan, der dem Interview offenbar gelauscht hat, ist im Hintergrund zu hören, wie er völlig entsetzt ruft „Was? Hast du das gerade gehört? Wegen Roland Kaiser?“ Und damit wohl vielen VfB-Fans aus der Seele spricht.