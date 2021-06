1 Freuen sich auf die Veranstaltung mit Hansy Vogt, der nur auf dem Plakat vor Ort war: Tourismus-Chefin Franziska Bürkle (von links), Autor Edi Graf, Sternekoch Franz Berlin und Co-Autorin Veronika Wieland. Foto: Buck

Bad Teinach-Zavelstein - Ein besonderes Quartett sorgt am Dienstag, 6. Juli, ab 19 Uhr für einen Abend, der erstmalig so im Teinachtal geboten wird. Denn der Entertainer Hansy Vogt spannt mit Sternekoch Franz Berlin und dem Autorenduo Edi Graf und Veronika Wieland zusammen.

Alle vier haben sich das Zavelsteiner Wanderheim als Kulisse ausgeguckt. Die Verflechtungen der vier Akteure ist mehr als komplex. Graf, als Autor im Schwarzwald bekannt, war für sein neues Buch "Maultaschen in Love" auf der Suche nach einem Maultaschenrezept, das bei einer fiktiven Kochshow im Buch einen Preis einheimsen könnte.

Und Graf, sagt er selbst, wolle immer alles ausprobieren, bevor er dies oder jenes in ein Buch niederschreibt. "Alles, was im Roman passiert, muss auch real passieren", sagt Graf. Und so kam er bei seiner Suche auf den Sternekoch Franz Berlin in ­Zavelstein.

Auch der Entertainer durch Corona gebremst

Graf, als SWR-Musikredakteur auch mit dem Schwarzwaldbotschafter Hansy Vogt bekannt, fädelte dann den Videodreh zum neuen Vogt-Song "Ich danke dir" ein. "Das hat gleich gepasst", erinnert sich Berlin an das erste Aufeinandertreffen der drei. Hinzu kam dann noch das Coronavirus, das für dieses Projekt auch etwas Gutes hatte: "Alle drei Bereiche haben unter der Krise gelitten", erklärt der Autor, dem selbst zahlreiche Lesungen durch die Corona-Auflagen verwehrt wurden. Auch der Schlagerbarde Hansy Vogt, normalerweise recht umtriebig und auf Tour, musste sein Mikrofon Corona-bedingt auf stumm schalten. Über die Leiden der Gastronomie, also der Zweig von Sternekoch Berlin, müsse man nicht reden, meinten die drei unisono. Auch hier hatte der Lockdown bekanntlich über Monate für geschlossene Türen gesorgt.

Man kam also aus drei verschiedenen Richtungen zusammen und ist nun bereit für einen starken Befreiungsschlag. Geboren war der erste Zavelsteiner Schlagersommer. Als "musikalisch-literarisch-kulinarischer Event mit Hansy Vogt live in Zavelstein" beschreibt die Teinachtal-Touristik als offizieller Veranstalter die Aktion.

Neben einem bunten Bühnenprogramm von Vogt wird es auch noch eine Genusslesung geben. Dabei soll nicht nur das neue Buch von Graf und Wieland Genuss sein, sondern vor allem auch die dargebotenen Maultaschen von Franz Berlin – selbstredend jene, die auch im Buch von Graf beim Kochwettbewerb serviert wurden. Vogt wird also an diesem Abend den Auftakt machen und für Stimmung sorgen, für "Freude im Herzen", wie er selbst in einer Audio-Grußbotschaft beim Pressegespräch erklärte. Zwei Mal 45 Minuten soll Vogt im Zavelsteiner Wanderheim auf der Bühne umherturnen. Dann folgt parallel zur Lesung auch die ­Kulinarik.

Übrigens: Ein Gin mit Maultaschen kommt nicht nur im Buch, sondern auch in der Realität vor. Man sei mit der Idee zu einem Brenner gefahren, erzählt Graf. Der habe bei der Idee, Maultaschen in einen Gin zu panschen, nicht schlecht gestaunt, doch sei bereit gewesen, es zu testen. "Das war eine braune Flüssigkeit, wie bei einer Gulaschkanone", erinnert sich der Autor. Nach einer gewissen Zeit sei dann klare Flüssigkeit aus dem Brennkessel gelaufen.

Der Maultaschen-Gin war geboren. "Aus einem kleinen Schneeball ist da was Großes entstanden", meinte Grafs Co-Autorin Wieland verzückt. Irgendwie habe man bei alledem "die Ungunst der Stunde genutzt", waren sich die drei einig.

Jetzt steht dem Schlagersommer also nicht mehr viel im Weg, außer der Corona-Verordnung. Maximal 140 Gäste sind zugelassen, alle müssen getestet genesen oder vollständig geimpft sein, erklärt Franziska Bürkle von der Teinachtal-Touristik abschließend die Rahmen­bedingungen.

Genusstour steht am anderen Morgen an

Doch nach dem Dienstagabend ist noch nicht Schluss: Am Tag darauf tritt der Entertainer Vogt nämlich auch noch als Wanderführer auf. Denn im Rahmen der "Hansy-Vogt-Genusstour" marschieren die Teilnehmer um 10 Uhr am Brunnen vor dem Hotel Therme Bad Tein los. Über große Steinblöcke überquert die Gruppe die Teinach und schlägt sich zu einem mystischen Fleckchen durch, heißt es in der Ankündigung der Teinachtal-Touristik. Auf dem weiteren Weg zum traumhaft gelegenen Lautenbachhof begleitet die Gruppe das Plätschern der Teinach. Natürlich gibt es unterwegs auch noch eine deftige Stärkung. Es gibt also eine Hansy-Vogt-Doppelveranstaltung, auf die man sich Anfang Juli freuen kann im Teinachtal.