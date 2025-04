Schlagerspiel im WFV-Pokal: TSG Balingen reist zum SSV Reutlingen – das sagt Murat Isik

Der SSV Reutlingen und die TSG Balingen treffen sich am Mittwoch (19 Uhr) im Pokal-Viertelfinale. Eine tolle Kulisse ist zu erwarten.

Gesucht wird der Gegner der SGV Freiberg: Die TSG Balingen spielt am Mittwochabend beim SSV Reutlingen um den Einzug ins Halbfinale des WFV-Pokals. Cheftrainer Murat Isik sagt im Vorfeld: „Das wir so ein Spiel spielen dürfen, ist der Lohn für unsere bisherigen Leistungen. Die Mannschaft weiß auch, dass es weitere solcher Highlight-Partien gibt, wenn wir gegen Reutlingen gewinnen.“

Dass dies aber keine leichte Aufgabe wird, zeigte auch das Rückspiel beider Teams im Dezember. Dort gab es ein 1:1-Unentschieden auf ganz schwierigem Geläuf. Isik rechnet wieder mit ähnlichen Bedingungen: „Am Samstag wurde dort noch Football gespielt. Wir haben am Samstag in Mannheim auf einem Top-Rasen gespielt. Aus meiner Sicht sollte jeder Verein in dieser Liga auch bemüht sein, einen guten Platz anzubieten.“

Starke Neuzugänge

Taktisch rechnet Isik wieder mit einem hohen und mannorientierten Anlaufen der Reutlinger. Als größte Stärke des Gegners sieht er die individuelle Qualität der einzelnen Akteure: „Sie gehören ins vordere Drittel der Liga und haben viele Spieler, die an einem guten Tag ein Spiel entscheiden können.“ Erst in der Winterpause verstärkte man sich noch mit dem Ex-Balinger Leander Vochatzer sowie Torjäger Konstantinos Markopoulos.

Auf Seiten der Balinger könnten Marko Pilic und Ferdinand Schmidt wieder in den Kader zurückkehren. Silas Bader steigt kommende Woche ebenso wie Mirhan Inan wieder ins Training ein und soll zunächst über die U23 herangeführt werden.

Isik sagt selbstbewusst: „Die Jungs fühlen sich im Moment sehr gut und strotzen vor Selbstbewusstsein. Wir haben in diesem Jahr nochmals einen Schritt nach vorne gemacht.“ So meint er angesprochen auf die Frage, ob er das Üben von Elfmetern für sinnvoll halte: „Da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Wenn es nach mir geht, gewinnen wir die Partie am liebsten nach 90 Minuten.“

Vor vollem Haus?

Stattfinden wird das Spiel sicherlich vor einer guten Kulisse, die Reutlinger erwarten bis zu 3000 Zuschauer. Der Cheftrainer formuliert dahingehend einen Wunsch: „Jeder Balinger der Zeit hat, soll an die Kreuzeiche kommen.“