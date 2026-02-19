Schlagerpopsänger aus Oberndorf: Im TV zu sehen – Damiano Maiolini tritt mit Andy Borg auf

Das erste eigene Album, eine Live-Tour und weitere TV-Auftritte, unter anderem in einer Kochshow: Für Damiano Maiolini aus Oberndorf geht es auch 2026 turbulent weiter.

„Gerade ist wieder eine Menge los. Diese Woche ist eine ganz besondere Woche“, erzählt uns der Schlagerpopsänger aus Oberndorf. Nachdem im Januar sein erstes eigenes Album veröffentlicht wurde, in dem fünf Jahre Arbeit stecken, und mit dem er sich einen Lebenstraum erfüllt hat, ist Damiano Maiolini aktuell nicht nur auf Livetour, sondern auch noch diese Woche im TV zu sehen.

Mit seinen Songs ist der Oberndorfer, der über seine Teilnahme an der Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt wurde und diese als Sprungbrett für eine erfolgreiche Solo-Karriere nutzen konnte, schon mehrfach bei Schlagergröße Andy Borg aufgetreten – das erste Mal im September 2024. Der Gastgeber und er verstanden sich auf Anhieb. Seitdem ist Maiolini Teil der „Familie“.

Am Samstag, 21. Februar, ab 20.15 Uhr ist er im SWR erneut in der Show „Schlager-Spaß“ mit Andy Borg zu sehen. Weitere Gäste sind Simone, Monika Avsenik, Anni Marie, „Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten“, die Blaskapelle Obersasbach, G.G. Anderson, „Gipsy Fuego“, „Die Lungauer“ und „Truck Stop“.

Außerdem ist Maiolini gerade auf „Schlager & Spaß mit Andy Borg“-Live-Tour. Und in dieser Woche seien es sogar drei Stopps, erzählt er uns: am 19. Februar in Fürth, am 21. Februar in Gersthofen und am 22. Februar in Amberg.

Zwischendurch, am Freitag, 20. Februar, ist Damiano Maiolini dann noch Teil von „La Dolce Vita – Die Kochshow mit Mirko Reeh“. Sat1-Fernsehkoch Reeh zeigt, wie sich das italienische Lebensgefühl kulinarisch transportieren lässt, während Halb-Italiener Damiano Maiolini mit Live-Musik für das ganz besondere Dolce-Vita-Gefühl sorgt.

Theater-Show und Stauferkrone

Auf Koch-Show und Andy-Borg-Tour folgt dann eine ganz andere Erfahrung: Am Freitag, 27. Februar, spielt Maiolini in der Theatershow „Glamageddon – Wo Chaos auf Glamour trifft“ mit.

Und nach vielen weiteren Terminen steht im April noch einer an, der für den Oberndorfer eine ganz besondere Bedeutung haben dürfte: Die Stauferkrone wird wieder verliehen – am 11. April in Donzdorf. 2024 hat Damiano Maiolini den internationalen Schlagerwettbewerb mit seinem Song „Perfekt so wie du bist“ selbst gewonnen und seiner Karriere damit noch einmal einen ordentlichen Schub verpasst.

Bei der diesjährigen Auflage wird er das Publikum als Opening Act mit seinem Siegertitel auf das Wettbewerbsfinale einstimmen, zum anderen hat er für die aus Frankfurt kommende Finalistin Resi Berger das Lied „Vogelfrei“ komponiert.