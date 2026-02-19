Schlagerpopsänger aus Oberndorf: Im TV zu sehen – Damiano Maiolini tritt mit Andy Borg auf

Das erste eigene Album, eine Live-Tour und weitere TV-Auftritte, unter anderem in einer Kochshow: Für Damiano Maiolini aus Oberndorf geht es auch 2026 turbulent weiter.
„Gerade ist wieder eine Menge los. Diese Woche ist eine ganz besondere Woche“, erzählt uns der Schlagerpopsänger aus Oberndorf. Nachdem im Januar sein erstes eigenes Album veröffentlicht wurde, in dem fünf Jahre Arbeit stecken, und mit dem er sich einen Lebenstraum erfüllt hat, ist Damiano Maiolini aktuell nicht nur auf Livetour, sondern auch noch diese Woche im TV zu sehen.