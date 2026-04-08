Schlagerpop-Sänger aus Oberndorf: Hymne mit „Wums“ – Damiano Maiolini startet mit Power-Song durch

Kaum ist er von der Tour mit Andy Borg zurück, hat Oberndorfs Schlagerpop-Sänger Damiano Maiolini wieder neue Musik, heiße News und eine emotionale Botschaft parat.
Verschnaufpause? Kennt Damiano Maiolini nicht. Nach mehreren Auftritten bei der „Schlager & Spaß mit Andy Borg“-Tour ist der Oberndorfer schon wieder mit einem neuen Song am Start – mit einer starken Botschaft und ordentlich „Wums“. Spannende Neuigkeiten hat der Schlagerpop-Sänger im Gespräch mit uns auch im Gepäck – und zwei weitere neue Lieder, deren Titel eingefleischte Fans erst einmal überraschen dürften.