Schlagerpop-Sänger aus Oberndorf: Hymne mit „Wums“ – Damiano Maiolini startet mit Power-Song durch

Kaum ist er von der Tour mit Andy Borg zurück, hat Oberndorfs Schlagerpop-Sänger Damiano Maiolini wieder neue Musik, heiße News und eine emotionale Botschaft parat.

Verschnaufpause? Kennt Damiano Maiolini nicht. Nach mehreren Auftritten bei der „Schlager & Spaß mit Andy Borg“-Tour ist der Oberndorfer schon wieder mit einem neuen Song am Start – mit einer starken Botschaft und ordentlich „Wums“. Spannende Neuigkeiten hat der Schlagerpop-Sänger im Gespräch mit uns auch im Gepäck – und zwei weitere neue Lieder, deren Titel eingefleischte Fans erst einmal überraschen dürften.

„Gewinner sein“, heißt sein neuer Song, den er innerhalb von zwei Wochen selbst geschrieben und komponiert hat – anlässlich der UCI Hallenrad-Weltmeisterschaft, die im November in Göppingen stattgefunden hat. Bei der durfte der 34-Jährige nicht nur die deutsche Nationalhymne singen, ihm kam auch die Ehre zu, eine „Hymne“ zu komponieren und damit die Eröffnung zu gestalten.

„Für mich war wichtig, dass der Titel zum Thema sportlicher Ehrgeiz passt und meine Werte und Ansichten widerspiegelt“, erzählt Damiano Maiolini im Gespräch mit unserer Redaktion. Gewinner sei nicht der, der auf dem ersten Platz lande, sondern jemand, der klare Ansichten und ein Ziel habe, trotz Rückschlägen jeden Tag aufstehe, Grenzen überschreite, über sich hinauswachse und dranbleibe, sagt der Oberndorfer Sänger.

Er weiß, wovon er spricht, hat er doch schon viel in seinen Traum von der Gesangskarriere investiert, seit er mit seiner Teilnahme an der Castingshow „The Voice of Germany“ von sich reden machte und dabei auch Rückschläge einstecken musste. „Wo Sonne ist, da fällt auch Schatten“, sagt er. Absagen zu bekommen, auch wenn man viel Arbeit in etwas hineinstecke, gehöre zum Leben. Am Ende zähle die Reise selbst – und sich treu zu bleiben.

Slaphouse-Schlager mit „Wums“

Und wie klingt das? In Maiolinis Fall nach einem Slaphouse-Schlager mit viel Bass. „Ich hatte so Lust auf so einen Titel“, erzählt der 34-Jährige begeistert. Das Wanken zwischen Erfolg und Rückschlag, zwischen Sieg und Niederlage spiegelt übrigens auch das Single-Cover wider, auf dem Damiano Maiolini eine starke Pose zeigt, gleichzeitig aber auf einem Arm balanciert.

Apropos Bodenhaftung: Die ist dem Schlagerpop-Sänger besonders wichtig, wie man immer wieder bei Interviews heraushört. Dazu zählt auch die Verbindung zu seiner Heimat Oberndorf. Mit dem Bürgermeister wisse er dabei einen weiteren Unterstützer auf seiner Seite, freut sich Damiano Maiolini. Generell schätzt er den Rückhalt aus der Heimat: „Es fühlt sich so gut an, Oberndorf im Rücken zu haben“.

Weitere spannende Projekte

Mit seinem Engagement beim Kids-Chor-Projekt, das noch bis August in Oberndorf läuft, will er etwas zurückgeben. Demnächst geht es ins Tonstudio, wie uns Maiolini verrät. Dann werden zwei Songs aufgenommen, die die Kinder gemeinsam mit ihm entwickelt haben: „Mein Lieblingstier“ und „Handball oder Fußball“ – ganz aus der Lebensrealität von Neun- bis Elfjährigen eben.

Neben neuen Songs stehen für Maiolini außerdem weitere spannende Projekte an. Unter anderem darf er Andy Borg auch bei dessen Herbsttour begleiten, verrät der Schlagerpop-Sänger. Weiteres bleibt vorläufig ein Geheimnis. Kein Geheimnis ist seine Gefühlslage: „Ich bin einfach super happy darüber, wie es läuft, und sehr dankbar.“