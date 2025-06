11 Eine coole Schlagernacht haben die Gäste des Teams Jugendraum Hartheim erlebt. Foto: Dieter Dürrschnabel 11 Bilder - Fotostrecke öffnen Das Team vom „Jugendraum Hartheim“ hat mit seiner Schlagerparty einen Volltreffer gelandet. Mehr als 35 Helfer waren im Einsatz und sorgten für tolles Ambiente.







Link kopiert



Ob am Eingang oder am Tresen, die Mitglieder des Teams Jugendraum Hartheim waren bestens auf den großen Partyabend am Samstag vorbereitet.