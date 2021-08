Und weiter geht’s: Auch in dieser Woche sind auf der Bühne der Hechinger Domäne beim Live-Sommer einige feine Bands zu hören.

Hechingen - Das erste Sommerkonzert ist am Dienstag, 10. August: Zu Gast ist von 18 Uhr an die Nena-Tribute-Band Kerner. Die Musiker aus Mittelhessen bringen Nenas Hits wie "Nur geträumt", "Irgendwie, irgendwo, irgendwann" und "99 Luftballons" authentisch und rockig auf die Bühne und sind laut Ankündigung kaum vom Original zu unterscheiden.

Wasenzeit im Sommer ist am Mittwoch, 11. August (18 Uhr), mit den "Grafenbergern" angesagt. Schier unzählbar ist seit der Gründung vor 30 Jahren die Anzahl der Auftritte und die Liste der Referenzen der Formation. Dabei stehen die Unterhaltungsprofis immer wieder mit namhaften Bands und Künstlern auf der Bühne, darunter DJ Ötzi oder Voxxclub. Die Powertruppe mit "Gute-Laune-Garantie" sorgt für Festzeltstimmung – Dirndl und Lederhosen sind keine Pflicht, aber fast schon ein Muss.

Die große Schlagernacht steigt in der Hechinger Domäne am Donnerstag, 12. August (ab 18 Uhr): Zu Gast sind drei Vertreter des Genres aus der Region. Lorena ist weithin bekannt in der Szene und begeistert mittlerweile Fans in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dazu kommt Michael Gierk als urschwäbischer und absolut authentischer Partylöwe – und Alena, die nicht zuletzt auch erfolgreich bei "Immer wieder sonntags" aufgetreten ist. Außerdem zu hören ist an diesem Abend die Formation SIXX, die Classic-Rockband aus dem Zollernalbkreis. Der Schwerpunkt dieser Musiker liegt auf dem knackigen, britischen Boogie-Woogie-Rock aus den 1970er- und 1980er-Jahren der weltberühmten Band Status Quo. Ebenfalls zum Programm gehören Songs etwa von White­snake, Thin Lizzy und Gotthard.

Zweitplatzierter bei "The Voice of Germany"

Gleich drei Formationen sind am Freitag, 13. August, ab 18 Uhr zu hören und zu erleben: zunächst die Bon-Jovi-Tributeband Bounce. Der charismatische Frontman Olli Henrich wurde aktuell Zweitplatzierter bei "The Voice of Germany". Bounce lassen vom ersten Hit "Runaway" über "Livin’ on a Prayer" oder "Keep the Faith" bis hin zu aktuellen Songs wie "We weren’t born to follow" nichts aus.

Musik für jeden Geschmack bietet an diesem Freitagabend Nicole Scholz mit ihrer Band. Egal ob alte Klassiker, Rock, Pop, Country, Soul, Chart-Hits oder auch Schlager – zusammen mit ihren Musikern begeistert Nicole Scholz die Zuhörer mit Emotionen, Bodenständigkeit und viel Spaß.

Ebenso zu hören sein werden am 13. August ab 21 Uhr die Musiker von Wild Country & Udo G. Sie wollen mit Country Menschen zusammenbringen und Generationen verbinden. Die vier alten Haudegen aus dem wilden Süden verwandeln im Handumdrehen jede Country-Party in ein unvergessliches Erlebnis.

