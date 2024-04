1 Mit „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ sangen Daniela Alfinito, Andy Borg (links) und G.G. Anderson den meist gewünschten Titel aus der Wunschbox. Foto: Schwark

„Schlager & Spaß mit Andy Borg“: So lautete am Freitagabend das Motto in der restlos ausverkauften Schwarzwaldhalle in Baiersbronn. Die Besucher erlebten einen fulminanten Abend, zu dem Daniela Alfinito und G. G. Anderson als Gäste ihren Teil beitrugen.









Andy Borg verstand es auf Anhieb, sein Publikum zu begeistern. Ab und an sangen die Zuhörer – übrigens aus allen Altersklassen – bei seinen Erfolgstiteln, aber später auch bei denen von Daniela Alfinito und G. G. Anderson, kräftig mit. Die Stimmung in der Schwarzwaldhalle jedenfalls war von Beginn an bestens.