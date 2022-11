1 Durch "Immer wieder sonntags" im Europa-Park ist der Moderator Stefan Mross eine feste Größe in der Region Am 5. Februar feiert er in der Hausacher Stadthalle eine Schlagerparty. Foto: von Ditfurth

Die Hausacher können sich im kommenden Februar auf eine Schlager-Party freuen. Stefan Mross kommt in die Stadthalle. Bei der Vereinsvertreter-Versammlung wurden alle Termine für das kommende Jahr vorgestellt – nicht ohne Diskussionen.















Hausach - In die Adventszeit fallen die ersten Veranstaltungstermine für die Saison 2022/2023 in der Stadt unter der Burg, die der Hausacher Kulturamtsleiter Hartmut Märtin in der Stadthalle vorstellte. Dass das Adventskonzert der Musikschule am kommenden Sonntag, 27. November, zeitgleich um 18 Uhr mit der Eröffnungsveranstaltung des Hausacher Advents stattfinden soll, verärgerte Kathrin Krichel, die Leiterin der Zweigstellen Hausach und Wolfach. Auch Bürgermeister Wolfgang Hermann bedauerte diese Termin-Dopplung. "Ich wäre ja gerne bei beiden Veranstaltungen gewesen", so der Rathauschef. Bei den Planungen für das darauffolgende Jahr sollten die Beteiligten frühzeitiger miteinander sprechen und das Forum Hausach dann einen Termin möglicherweise nach hinten schieben.

Am 22. Dezember startet ab 19.30 Uhr das Manegen-Konzert der Stadtkapelle. Dieses Jahr gibt es dafür ein neues Konzept, wie Harald Eisenmann erklärte. "Wir spielen nicht vorne auf der Bühne, sondern mitten im Raum. Das Publikum sitzt dann um uns herum."

Zudem gaben die Sulzbachhexen bekannt, dass zu ihrer "Hexennacht" am 10. Februar rund 1500 Hästräger erwartet werden. "Wir sind ausgebucht. Die ›Hexennacht‹ startet dieses Mal aufgrund der Pandemie nicht in der Stadthalle, sondern draußen", so die stellvertretende Hexen-Vorsitzende Katharina Sojka.

Vereinsmesse soll Forum bieten, sich mit vielen Infos zu präsentieren

Am 14. April wird es, wie in diesem Jahr, wieder ein Street-Food-Festival in Hausach geben. "Triangel"-Geschäftsführer Sascha Schimpfkäse schlug allerdings eine Änderung vor. "Dieses Jahr waren schon am ersten Abend unsere Getränke leer, weil die Leute auf dem Festival zu wenig zu trinken bekommen haben. Daher sollten sich kommendes Jahr auch unsere heimischen Gastronomen direkt mit Ständen an dem Festival beteiligen."

Aus den Reihen der Hausacher Vereine wurde bei der Sitzung der Wunsch geäußert, eine Plattform im kommenden Jahr zu bekommen, wo sich alle Vereine präsentieren können, eine Art Vereinsmesse. Man können aber auch eine große Party kurz vor der Tunnelsperrung im November kommenden Jahres feiern, schlug Märtin vor. "Da gibt es aber zu bedenken, dass der Zeitpunkt der Tunnelsperrung noch nicht fix ist. Das Regierungspräsidium könnte das auch in den Dezember verlegen und dann wäre es für eine Party schon sehr kalt. Wir könnten doch feiern, wenn der Tunnel wieder geöffnet wird", sagte Bürgermeister Hermann. Der TV Hausach sprach sich gegen eine Vereinsfeier aus. Infos über die Vereine sollten statt einer Party im Vordergrund stehen. Ein Termin für eine Vereinsmesse wurde noch nicht festgelegt.

Hermann lobte den Veranstaltungskalender für die kommende Saison, wünschte sich aber noch mehr Veranstaltungen für Kinder in der Stadt. Da könnten die Vereine noch mehr anbieten.

Den kompletten Veranstaltungskalender für Hausach ist auf der Internetseite der Stadt zu finden. Unter dem Link www.hausach.de/freizeit-kultur-tourismus/veranstaltungskalender gibt es eine chronologisch Auflistung der Veranstaltungen mit Details.