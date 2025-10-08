Schlager in Schopfheim: Große Party mit Hansy Vogt in der Stadthalle Schopfheim
Vom Evergreen bis zum Top-Ten-Hit: Unterm Kupferdach werden in Schopfheim namhafte Stars der Schlagerszene präsentiert.

Mit dabei sind am Sonntag, 2. November, Nico Names, Liane sowie Captain Freddy & Gabriela. Liane, der „Sonnenschein des deutschen Schlagers“, wie es in der Ankündigung heißt, hat ihren Hit „Ich lass nur noch Sonne in mein Herz“ im Gepäck. Zum ersten Mal auf der Bühne in Schopfheim steht der französische Sänger Nico Names („Hey Bonjour“), der laut Pressemitteilung die Schlagerfans mit seiner ausdrucksstarken Stimme und seiner lässigen Art für sich einnehmen will. „Für immer Du“ lautet der aktuelle Hit von Captain Freddy & Gabriela. Das Duo, das nicht nur auf der Bühne ein Paar ist, verfügt über ein breites Repertoire an mediterranen Schlagern, Oldies und Klassikern.

 

Das Vorprogramm bestreitet Sascha Alexander, dessen Debütalbum „Danke für alles“ Anfang des Jahres erschien und innerhalb weniger Wochen an die Spitze mehrerer deutschen Hitparaden stieg. In der Pause des Hauptprogramms treten laut der Ankündigung die „Black Forest Line Dancers“ aus Karsau auf.

Vorverkauf gestartet

Karten gibt es für 38 Euro an verschiedenen Vorverkaufsstellen sowie beim Veranstalter „Wolfis Zäpfle Ranch“, Telefon 07627/ 58 87 32. Unter dieser Nummer sind auch Reservierungen möglich. An der Tageskasse kostet der Eintritt 44 Euro. Beginn in der Schopfheimer Stadthalle ist um 16 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr. Es herrscht freie Platzwahl. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

 