Schlager in Schopfheim: Große Party mit Hansy Vogt in der Stadthalle Schopfheim

1 Auch Liane wird bei „Schlag auf Schlager“ singen. Foto: Manfred Esser Vom Evergreen bis zum Top-Ten-Hit: Unterm Kupferdach werden in Schopfheim namhafte Stars der Schlagerszene präsentiert.







Mit dabei sind am Sonntag, 2. November, Nico Names, Liane sowie Captain Freddy & Gabriela. Liane, der „Sonnenschein des deutschen Schlagers“, wie es in der Ankündigung heißt, hat ihren Hit „Ich lass nur noch Sonne in mein Herz“ im Gepäck. Zum ersten Mal auf der Bühne in Schopfheim steht der französische Sänger Nico Names („Hey Bonjour“), der laut Pressemitteilung die Schlagerfans mit seiner ausdrucksstarken Stimme und seiner lässigen Art für sich einnehmen will. „Für immer Du“ lautet der aktuelle Hit von Captain Freddy & Gabriela. Das Duo, das nicht nur auf der Bühne ein Paar ist, verfügt über ein breites Repertoire an mediterranen Schlagern, Oldies und Klassikern.