3 Mia Julia ist der Top-Act der "Malle – Da bin ich Dahoim-Party" in Nagold. Foto: Julian Huke

Sie geben Vollgas: Am Samstag, 23. Juli, steht in Nagold ein Groß-Event an, wie man es selbst vor und während der Landesgartenschau kaum erlebt hat. Bis zu 2000 Besucher werden zur "Malle – Da bin ich Dahoim-Party" erwartet.















Nagold - Hinter dem Event stecken zwei junge Männer mit Nagolder Wurzeln: Duc Thai (29) und Jonathan Gecsoy (27) bilden die Event-Agentur "Senorita". Es sei ihnen als ursprüngliche Nagolder eine Herzensangelegenheit, dem Nachtleben mehr Vielfalt zu bieten. Und sie möchten mit "Starpower" Nagold bekannt machen – und natürlich auch ihre Events.

Mia Julia als Top-Act

Geschehen soll dies am Samstag, 23. Juli, mit der "Malle – Da bin ich Dahoim-Party". Ort des Geschehens ist die Stadthalle Nagold, wo von 20 bis 3 Uhr eine Mallorca-Party angesagt ist. Die Live-Acts des Abends: Allen voran die Sängerin Mia Julia. Sie singt Partyschlager – natürlich auch regelmäßig auf Mallorca. Und bei deutschlandweiten Konzerten. "Die Königin des Partyschlagers", sind die Nagolder Veranstaltungsmacher überzeugt. Auf Instagram hat die Sängerin mehr als 500 000 Follower, und der meist geklickte Song auf Youtube 27 Millionen Aufrufe. Der heißt, wie passend: "Mallorca – da bin ich daheim".

Ebenfalls beim Live-Programm mit von der Partie ist die deutsche Sängerin Frenzy, dann ist da noch Specktakel zu erwähnen – ein deutsches Party-Schlager-Duo aus Krefeld, das vor allem durch seinen Hit "Mama Laudaaa" bekannt geworden ist. Und DJ Marci ist an dem Abend aktiv, einer der Top DJs in dem Genre, der es im Jahr auf mehr als 300 Auftritte bringe.

Größtes Projekt der Laufbahn

Die Nagolder Event-Macher sind voller Vorfreude. "Das ist das größte aber auch interessanteste Projekt unserer Laufbahn", sagen sie. Dabei haben sie bis dato Event-Erfahrungen in angesagten Locations gesammelt wie den Stuttgarter Clubs Barbee, Marquardts und Vivally, in Joni’s Lounge in Sindelfingen und in Nagold im Highlight am Busbahnhof. Ein "Partyschlager-Event der Superlative", stehe nun für den 23. Juli in Nagold an. Man wolle die Stadt nach der Corona-Zeit wiederbeleben. Denn der "wunderschönen Stadt Nagold" fehle die Vielfalt an Events und Großveranstaltungen.

So soll die Malle-Party keine Eintagsfliege sein. "Wir wollen das Nachtleben langfristig verändern und auf ein neues Level heben", heißt es in einer Presseerklärung. Nagold brauche Events für jedes Alter. "Wir möchten konkret den Zusammenschluss zwischen Jung und Alt im Nachtleben schaffen." Alle drei bis vier Monate wolle man abwechselnd Schlagerpartys und Deutschrap-Partys auf die Beine stellen. Immer mit den großen Stars, die es in Deutschland in dem Genre gebe.

Info: Tickets

Der Vorverkauf ist in diesen Tagen auf www.malle-dahoim.de gestartet. Der Standard-Ticket-Preis liegt bei 39,90 Euro