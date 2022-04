Gast randaliert in Kneipe in Stetten a.k.M.

1 Ein 42-jähriger Kneipenbesucher hat einem anderen Gast ins Gesicht geschlagen. Foto: Hildenbrand

Ein erheblich alkoholisierter 42-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in einer Gaststätte in Stetten am kalten Markt einen anderen Gast ins Gesicht geschlagen.















Stetten a.k.M. - Ein Gast in einer Gaststätte in der Langerstraße in Stetten am kalten Markt verhielt sich am frühen Sonntagmorgen etwa gegen 3.15 Uhr ein 42-jähriger Gast gegenüber anderen Gästen aggressiv. Schließlich verpasste er einem anderen, 24-jährigen Gast, einen handfesten Schlag ins Gesicht. Dieser wehrte sich wiederum mit einer Ohrfeige.

Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der Gast ungebührlich und beleidigte die Polizisten. Offensichtlich war er stark alkoholisiert, weshalb er zur Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sigmaringen nächtigen musste.