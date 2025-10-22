Schlag gegen Dealer: Offenburger Kripo findet Drogen im Wert von 1,5 Millionen Euro

1 Noch nie hat die Polizei Offenburg eine so große Menge Kokain beschlagnahmt. Foto: Brandt/dpa Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Raum Freiburg stellte die Kriminalpolizei Offenburg große Mengen an Rauschgift und Bargeld sicher.







Bei einem Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei Offenburg gegen mehrere Personen aus dem Ortenaukreis ergaben sich Hinweise auf eine Gruppierung, die Verkaufstätigkeiten im illegalen Rauschgifthandel von Freiburg in die Schweiz nachgeht. Zuvor wurden im August insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse in Appenweier und Lahr vollstreckt und dabei vier Personen vorläufig festgenommen werden, teilt die Polizei mit.