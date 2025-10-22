Schlag gegen Dealer: Offenburger Kripo findet Drogen im Wert von 1,5 Millionen Euro
Noch nie hat die Polizei Offenburg eine so große Menge Kokain beschlagnahmt. Foto: Brandt/dpa

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Raum Freiburg stellte die Kriminalpolizei Offenburg große Mengen an Rauschgift und Bargeld sicher.

Bei einem Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei Offenburg gegen mehrere Personen aus dem Ortenaukreis ergaben sich Hinweise auf eine Gruppierung, die Verkaufstätigkeiten im illegalen Rauschgifthandel von Freiburg in die Schweiz nachgeht. Zuvor wurden im August insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse in Appenweier und Lahr vollstreckt und dabei vier Personen vorläufig festgenommen werden, teilt die Polizei mit.

 

Insgesamt wurden dabei 16 Kilogramm Amphetamin, acht Kilogramm Streckmittel, mehr als 50 Ecstasy-Tabletten und Waffen beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde nun ein Durchsuchungsbeschluss in Freiburg erteilt.

Untersuchungshaft verhängt

In den Wohnungen wurden unter anderem 13 Kilogramm Kokain, ein Kilogramm Marihuana und 45.000 Euro Bargeld festgestellt und beschlagnahmt. Das Rauschgift habe einen Schwarzmarktwert von etwa 1,5 Millionen Euro. Ein 72-jähriger deutscher und ein 30-jähriger italienischer Staatsbürger befinden sich in Untersuchungshaft.

