Schlägerei vor der Allianz-Arena: Video zeigt Tumulte vor VfB-Spiel gegen Bayern

Die Polizei geht mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen Fans vor: Knapp 1000 Ultras haben sich vor dem Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München eine Schlägerei geliefert.
Vor dem Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart haben sich am Sonntag rund 1000 Fans in der Nähe der Münchener Allianz-Arena geprügelt. Die Polizei schritt mit Schlagstöcken und Pfefferspray ein, um die Fans zu trennen und die Massenschlägerei zu beenden. Mehr als 500 Fans aus Stuttgart kamen in Gewahrsam.