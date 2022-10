1 Beim VfB Villingen haben Jugendleiter Dominik Grottke (links) und Heinrich Drzyzga (Leiter Spielbetrieb) versucht, nach der brutalen Auseinandersetzung Licht ins Dunkel zu bringen. Foto: Eich

Der Schock aufgrund der brutalen Auseinandersetzung nach einem Jugendspiel in Villingen sitzt immer noch tief. Nun macht der VfB Villingen deutlich: Ein Spieler aus den eigenen Reihen war nicht beteiligt.















Villingen-Schwenningen - Die Aufarbeitung nach der Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen, bei der drei Menschen verletzt wurden, läuft noch immer. Beim VfB Villingen hat man versucht, Licht ins Dunkel zu bringen – und kann die Geschehnisse nun besser zuordnen.

Dabei sei klar geworden: Der beschuldigte Spieler, welcher an der brutalen Attacke beteiligt gewesen sein soll, war nicht auf dem DJK-Gelände. Dies habe eine Aussprache mit dem 14-Jährigen und der Vorstandschaft ergeben.

Bruder des Spielers involviert

Gegenüber unserer Redaktion schildert der beschuldigte B-Jugendspieler, dass es mit einem Gegenspieler während der Partie zu einer kleineren Schubserei kam. Der DJK-Spieler habe daraufhin gesagt: "Wir sehen uns nach dem Spiel." Der Bruder des VfB-Spielers habe von dem eigentlich harmlosen Scharmützel erfahren – und wollte den betroffenen DJK-Spieler nach der Partie zur Rede stellen.

Gemeinsam mit mehreren Freunden sei der Bruder des 14-Jährigen dann auf die DJK-Spieler losgegangen und anschließend geflüchtet. "Ich war nicht dabei und auch nicht auf dem Gelände", erklärt der Spieler. Auch andere Vereinsangehörige des VfB seien zu diesem Zeitpunkt nicht dort gewesen.

VfB Villingen erteilt ein Hausverbot

Der Bruder sei, so erklärt der Jugendspieler, mittlerweile von der Polizei zu dem Vorfall vernommen worden. Direkt nach dem Vorfall seien VfB-Spieler aber nicht befragt worden – umso überraschender sei es deshalb aus Sicht des Vereins gewesen, dass die Polizei davon sprach, dass "Spieler beider Mannschaften" an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen waren.

Die Vereinsverantwortlichen des VfB ziehen derweil aus der schlimmen Attacke ihre Konsequenzen, Stefan (Sportkoordination) und Heinrich Drzyzga (Sportbetrieb) erklärten gemeinsam mit Jugendleiter Dominik Grottke, dass der mutmaßliche Täter auf dem Vereinsgelände nichts mehr zu suchen hat. "So etwas gehört nicht in unsere Gesellschaft", so Stefan Drzyzga. Gleichzeitig gehöre es zur Aufgabe des VfB, den beschuldigten Spieler zu schützen.

Verantwortliche schicken Genesungswünsche

Man werde deshalb den Südbadischen Fußballverband, der von der DJK über die Auseinandersetzung informiert wird, eine Gegendarstellung zuschicken. Gleichzeitig ist es den Verantwortlichen des VfB wichtig zu betonen, den Verletzten nach dem "widerlichen Vorfall" die besten Genesungswünsche zu senden.