Junge Männer provozieren Streit in Harthausen

Schlägerei in Winterlingen

1 Bei einer Schlägerei in Winterlingen wurden nach ersten Erkenntnissen mindestens vier Personen verletzt. (Symbolbild) Foto: Rainer Fuhrmann –­ stock.adobe.com

Wegen gefährlicher Körperverletzung im Zuge einer von ihnen provozierten Schlägerei Winterlingen-Harthausen ermittelt das Polizeirevier Albstadt gegen drei junge Männer.









Gegen 22.30 Uhr meldete ein Zeuge eine größere Auseinandersetzung an der Sportanlage in der Jahnstraße in Winterlingen-Harthausen.