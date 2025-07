Schlägerei in Ulmer Bus: Betrunkener fasst 17-Jährige an und schlägt zu

Betrunkener fasst 17-Jährige an und schlägt zu

Schlägerei in Ulmer Bus

1 Die 17-jährige junge Frau wurde bei dem Übergriff leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa/Patrick Pleul Eine 17-Jährige ist in der Nacht mit einem Bus unterwegs. Ein Mann setzt sich neben sie und bedrängt sie. Drei Mitfahrer schreiten ein. Der Mann reagiert gewalttätig.







Ein betrunkener Mann hat nach Polizei-Angaben eine 17-Jährige in einem Linienbus in Ulm belästigt und geschlagen. Der 57-Jährige habe sich in der Nacht neben die Jugendliche gesetzt und sei immer aufdringlicher geworden, teilte die Polizei mit. Als drei junge Fahrgäste im Alter von 17, 18 und 21 Jahren einschritten, sei der Mann ausgerastet.