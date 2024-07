Schlägerei in Trossingen

1 Ein Streit in einem Trossinger Wohnhaus eskalierte stark. (Symbolbild) Foto: Gambarini

Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei in einem Wohnhaus in Trossingen wegen gefährlicher Körperverletzung.









Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Personen ist es nach Angabe der Polizei am Sonntagmittag an einem Wohnhaus im Trossinger Solweg gekommen, wobei Teilnehmer an der Schlägerei auch verletzt worden sind.