1 Die Polizei bittet um Hinweise zum bislang unbekannten Täter. (Symbolbild) Foto: Pleul

Die Polizei hat am Donnerstag einen betrunkenen 25-Jährigen vorerst in Gewahrsam genommen. Der Mann war bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Bus in Rottweil verletzt worden.









Link kopiert



Am Donnerstagnachmittag ist nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Bus in der Marxstraße ein stark alkoholisierter Mann in Gewahrsam genommen worden.