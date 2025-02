Frau mit Pistole bedroht Raubüberfall in Rottweiler Norma sorgt für Diskussionen

Nach dem Raubüberfall auf die Normafiliale am Kriegsdamm in Rottweil haben sich sowohl Norma selbst, die Polizei als auch Verdi zu dem Überfall geäußert. Auch in den sozialen Medien sorgt der Vorfall für Diskussionen.