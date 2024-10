1 In einer Bar in Furtwangen kam es zu einer Auseinandersetzung. (Symbolbild) Foto: Bits and Splits – stock.adobe.com

Ein 19-Jähriger hat am Samstag in einer Bar in Furtwangen drei Männer geschlagen und sie leicht verletzt.









Link kopiert



In einer Bar an der Straße „am Großhausberg“ in Furtwangen kam es am Samstag gegen 23.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern.