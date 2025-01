Am Montagnachmittag ist es in der Hermann-Fischer-Allee / Siedlersteg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Schülern gekommen. Ein 13-Jähriger provozierte aus einer Gruppe weiterer Begleiter heraus einen 15-Jährigen.

Schließlich griff der 13-Jährige laut Polizei den 15-Jährigen an, so dass er zu Fall kam. In der Folge traten und schlugen mehrere Jugendliche auf den am Boden liegenden ein.

Lesen Sie auch

Vorbeifahrende Autofahrer hielten an und hupten, so dass es dem 15-Jährigen gelang zu flüchten. Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung, vor allem die vorbeifahrenden Autofahrer, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, unter 0771/83 78 30, zu melden.