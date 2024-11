Mann wird in Cannabis-Fachgeschäft mit Messer verletzt

Schlägerei in Blumberg

1 In einem Cannabis-Fachgeschäft in Blumberg kam es zu einer Schlägerei zwischen drei Männern. (Symbolbild) Foto: Benny 1887 – stock.adobe.com

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung in einem Cannabis-Fachgeschäft in Blumberg wurde ein Mann mit einem Messer verletzt.









Link kopiert



Am Mittwochmorgen ist es in einem Cannabis-Fachgeschäft in der Schwarzwaldstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter von 24, 33 und 40 Jahren gekommen.