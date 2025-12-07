Schlägerei in Basel: Nach Gewalttat mit Messern und Schlagwaffen in Notaufnahme

1 Laut Staatsanwaltschaft waren unter anderem Stichwaffen im Einsatz. Foto: diy13/ Shutterstock Schwer verletzt wurde ein 28-jähriger Mann am Sonntag früh bei einer Schlägerei in der Steinenvorstadt. Im Einsatz dabei: Stich- und Schlagwaffen.







Der Vorfall ereignete sich am Sonntag 4.30 Uhr beim Durchgang von der Steinenvorstadt zum Birsig-Parkplatz. Der Mann musste durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation gebracht werden. Der genaue Tathergang und der Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung beim Durchgang von der Steinenvorstadt zum Birsig-Parkplatz sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, so eine Medienmitteilung. Eine Fahndung nach den Tätern in der Umgebung verlief erfolglos.