Vor dem Balinger Amtsgericht muss sich ein 22-jähriger Pfullendorfer verantworten. Er soll Schläge im Top Ten ausgeteilt haben. Er sieht sich dagegen als Opfer.









Seit Ende Mai 2024 ist Ruhe eingekehrt im Top Ten in Balingen. Wenige Monate zuvor ging es in dem Nachtclub noch mal hoch her – nicht auf der Tanzfläche, sondern im Raucherbereich. Da sind laut Staatsanwaltschaft die Fäuste geflogen.