1 So, wie hier zuletzt im Jahr 2019, wird das Kilwi-Fescht des FC Schönwald zum Bedauern aller Beteiligten auch in diesem Jahr nicht stattfinden – allerdings bieten die Kicker eine kleinere Alternative an. Foto: Kommert

Schönwald (hjk). "Traurig für viele, leider aber nicht zu ändern" – die Vereinsführung musste das bekannte und wegen der guten Schlachtplatten auch beliebte "Kilwi-Fescht" des FC 1921 Schönwald ausgerechnet im Jubiläumsjahr absagen. "Corona zwingt uns dazu", so Marketing-Vorstand Steven Barthel.

Immerhin – der Warentauschtag am kommenden Samstag, 9. Oktober, von 9.30 bis 13 Uhr kann stattfinden, allerdings wegen der Baustelle an der Uhrmacher-Ketterer-Halle direkt am Sportplatz. Anlieferungen sind möglich bis 12 Uhr, bei Fragen kann man sich direkt an Bernhard Hettich wenden unter der Telefonnummer 07722/12 29.

Und als kleines Trostpflaster wird es dennoch eine Schlachtplatte geben, allerdings auf gut Neudeutsch "to go": Am Samstag, 23. Oktober, kann man sich – auf Vorbestellung entweder per E-Mail oder bei den Mitgliedern des Vorstands – im Clubheim am Sportplatz frische Brat-, Blut- und Leberwürste abholen.

Leckere Alternative

Am Sonntag, 24. Oktober, wird es auf dem Sportplatzgelände am Rande des F-Jugend-Spieltags und der Rundenspiele gegen die DJK Villingen einen "Herbst-Hock" geben, zu dem der Verein Bratwurst mit Kartoffelsalat anbietet. Kein voller Ersatz für die Schlachtplatte, aber eine leckere Alternative.