Schlachthof Rottenburg: Tiefbauamt untersucht die Kanalisation

1 Der Rottenburger Schlachthof ist sanierungsbedürftig. Die blauen Netze sollen verhindern, dass Menschen oder Tiere von herabfallenden Ziegeln getroffen werden könnten. (Archivfoto) Foto: Daniel Begemann

Im September hebt die Stadtverwaltung den großen Themenkomplex Schlachstätte Rottenburg und Schlachthof ein weiteres Mal auf die Tagesordnung des Gemeinderates, gibt Oberbürgermeister Stephan Neher bekannt.









Auf telefonische Nachfrage unserer Redaktion erklärt OB Neher, dass die Hoffläche hergerichtet wird. Sie weist derzeit einige größere Schlaglöcher auf und muss geteert werden, damit die Hoffläche sauber gereinigt werden kann. Sie dient dem Zutrieb der Schlachttiere in den Schlachthof. Zudem sei die Stadtverwaltung mit dem Landratsamt in Kontakt, so der OB, „hier gibt es keine Schwierigkeiten.“