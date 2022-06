1 Die Entsorgung von tierischen Nebenprodukten muss gewissen Anforderungen entsprechen. Foto: Tobias Kleinschmidt/dpa

Raumschaft Triberg - Jürgen Dieterle (CDU) wies kürzlich in der Gemeinderatssitzung in Schönwald darauf hin, dass man ihm seitens des Veterinäramts erklärt habe, dass seine Konfiskatstelle seit 25 Jahren keine Zulassung habe. Er bat darum, dass sich die drei Bürgermeister der Raumschaft mit dem Veterinäramt deshalb kurzschließen sollten.

Zur Erklärung: Konfiskate sind Schlachtabfälle von Tieren, die bei der Schlachtung entfernt und entsorgt werden müssen. Es handelt sich dabei auch um Teile, die nicht zur menschlichen Ernährung geeignet sind, weil sie den kulturell geprägten Erwartungen an Lebensmittel nicht entsprechen oder als ekelerregend empfunden werden.

Vor über 20 Jahren zentraler Abholpunkt eingerichtet

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte das Landratsamt mit: "Aufgrund der weit verstreuten Lage der Höfe im Schwarzwald wurde vor über 20 Jahren ein zentraler Abholpunkt bei der Metzgerei Dieterle eingerichtet, da dieser Standort aufgrund der anfallenden Schlachtabfälle vom Abholfahrzeug regelmäßig angefahren wird. Zum damaligen Zeitpunkt war der Umgang mit tierischen Nebenprodukten (TNP) noch nicht so detailliert geregelt wie heute. Deshalb musste der Sammelpunkt seinerzeit auch nicht beim Veterinäramt zugelassen oder registriert werden. Im Veterinäramt existieren dementsprechend auch keine Unterlagen zu diesem Sammelpunkt", so die Mitteilung des Amtes. "Mittlerweile sieht das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht grundsätzlich eine räumliche Trennung zwischen tierischen Nebenprodukten aus Lebensmittelbetrieben, landwirtschaftlichen Betrieben, Heimtierhaltungen sowie der Entsorgung von Wild und Wildaufbruch vor. Hintergrund ist, dass Wege, die sich kreuzen, ein Risiko in Bezug auf eine Seuchenverschleppung darstellen könnten. In landwirtschaftlichen Betrieben anfallende TNP, beispielsweise tote Nutztiere, werden daher vom Zweckverband Süd direkt auf den einzelnen Höfen abgeholt und über die Tierkörperbeseitigungsanlagen unschädlich entsorgt. TNP aus Lebensmittelbetrieben wie beispielsweise Schlachtabfälle werden vom Zweckverband ebenfalls direkt im jeweiligen Lebensmittelbetrieb abgeholt", teilt das Landratsamt mit.

Heutige rechtliche Anforderungen werden nicht mehr erfüllt

Wildabfälle wie Aufbruch, Decke oder Schwarte und Unfallwild unterlägen grundsätzlich nicht dem TNP-Recht und könnten somit theoretisch im Wald belassen werden. Um dennoch eine hygienische Entsorgung zu ermöglichen, stünden für Schwarzwild fünf Wildverwahrstellen im Landkreis zur Verfügung. "Einige Gemeinden bieten auch Entsorgungsmöglichkeiten für sonstiges Wild und tote Heimtiere an. Das bewährte System bei der Metzgerei Dieterle wurde zunächst aufrechterhalten, entspricht jedoch nicht mehr den heutigen rechtlichen Anforderungen." Insbesondere in Hinblick auf das Fortschreiten der Afrikanischen Schweinepest seien die drei betroffenen Gemeinden und das Veterinäramt dabei, ein Konzept zu erarbeiten, um anfallende TNP aus landwirtschaftlichen Betrieben, Lebensmittelbetrieben und Wild räumlich besser zu trennen, so Pressesprecherin Heike Frank.

