Eine gefährliche „Sauerei“ in Schwenningen

Schlachtabfälle am Parkplatz

1 Wo gerne Wanderer und Jogger ihre Fahrzeuge parken, am Parkplatz „An der Buche“, lagen am Sonntagmorgen jede Menge Schlachtabfälle. Foto: Wilfried Koch

Bürgermeister Ewald Hoffmann ist stocksauer: Wer hat da Schlachtabfälle an einem Parkplatz abgelegt und damit in Zeiten der afrikanischen Schweinepest andere gefährdet?









Eimerweise Schlachtabfälle liegen am Parkplatz „An der Buche“ Richtung Werenwag – so ist es Bürgermeister Ewald Hoffmann am Sonntag gemeldet worden.