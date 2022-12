1 Die Vereinsvertreter, die nach Deckenpfronn gekommen waren, beteiligten sich rege an der Diskussion. Foto: Kraushaar

Die Schiedsrichter sind bei den Zuschauern gemeinhin die beliebtesten Sündenböcke. "Wenn der Stürmer fünfmal am Tor vorbeischießt, kommt nichts. Wenn der Schiedsrichter jedoch pfeift, ist der an allem Schuld", ärgert sich Achim Gack. Der Argumentation des Obmanns der Schiesrichtergruppe Böblingen, die zusammen mit der Schiedsrichtergruppe Calw Vereinsvertreter zu einer Diskussion im Deckenpfronner Sportheim eingeladen hatte, konnte wohl jeder folgen, der auch nur mit halboffenen Augen über einen Sportplatz geht. Doch wenn kein Schiedsrichter zu den Spielen kommt, sei die Empörung groß. Denn ohne den 23. Mann geht es nun mal nicht – doch der könnte im neuen Jahr immer öfter fehlen.

Nur die Hälfte der Vereine kommt

"Wir haben 25 Schiedsrichter verloren, nur vier neue hinzubekommen. Das macht ein Minus von 21 Unparteiischen", rechnete Gack zusammen mit dem Calwer Obmann Benjamin Haug vor. Beiden brennt das Problem unter den Nägeln, zumal bei knapp 50 Prozent der Vereine – nur 42 von 92 waren der Einladung nach Deckenpfronn gefolgt – die Dramatik der Situation nicht angekommen zu sein scheint. Gack wertete das allerdings positiv: "Ich habe nicht mit der Resonanz gerechnet. Ich denke, das spiegelt eine gewisse Wertschätzung wieder."

"Gemeinsam gegen den Schiedsrichtermangel" lautete das Motto des Abends. Der Problematik liegen handfeste Gründe zugrunde: Respektlosigkeit, Beleidigungen, fehlende Betreuung, schlimme Zustände in den Kabinen und Gewalt. Eine Steigerung auf 900 Spielabbrüchen deutschlandweit spricht Bände. Aus den Ausführungen schälte sich am Ende die Kernfrage heraus, wie die Schiedsrichter bei der Stange gehalten werden können. Denn das Interesse am Schiedsrichter sein sei nach wie vor da, auch wenn vor allem ehemalige Spieler sich das nicht mehr antun wollen. "Vor allem dieser Entwicklung gilt es entgegen zu wirken", mahnte Andreas Ruff vom VfL Oberjettingen an und zeigte auf: "Ehemalige wären besonders wichtig. Das würde auch die Qualität heben."

16-Jährigen bis in Kabine verfolgt

Gack räumte ein: "Natürlich können wir auch die Erwartungshaltungen an die Schiedsrichter nicht jede Woche erfüllen." Dennoch stelle der Umgang mit den Schiedsrichter ein Problem dar – zu sehen schon bei Jugendspielen besonders von Seiten der anwesenden Eltern. Das koste die Schiedsrichter Personal bei den Neueinsteiger. "Da wurde ein 16-Jähriger bis in die Kabine verfolgt", war nur eines der Negativbeispiele, das Gack nannte. Nach seinen Ausführungen zählen die Spiele der B- und A-Jugend inzwischen zu den schlimmsten. Eine Entwicklung, die früher oder später dazu führen dürfte, dass diese Spiele nicht mehr besetzt werden können.

Diese und Vereine, die häufiger negativ auffallen, kein Interesse an der Problematik zeigen oder gar keine Unparteiischen stellen, könnte es zuerst treffen. "Wir wollen das nicht, auch weil damit deren Gegner betroffen sind", stellten Hauck und Gack aber übereinstimmend fest. Geldstrafen haben sich bis jetzt als wenig zielführend erwiesen. Gack: "Da kaufen sich halt einige regelrecht frei."

Profis sind schlechte Vorbilder

In der anschließenden Aussprache wurden viele gute Vorsätze eingebracht. Nur wenige lassen sich davon im komplizierten Regelwerk eines Verbands bis hin zum Datenschutz zeitnahe umsetzen. Auch seien die Bundesliga-Profis ein schlechtes Vorbild. Besonders die Nachwuchskicker würden das aufsaugen und nachleben, führte Alexander May vom SV Althengstett ins Feld. "Wir müssen versuchen, die Gewaltbereitschaft zu drücken. Das ist in erster Linie Sache der Vereine", ergänzte sein Vorstandskollege Wolfang Bauer.

Lothar Gmeiner, früher Spielleiter beim FC Neuweiler, kritisierte die Unkostenpauschale: "Ich bin der Meinung, die Schiedsrichter müssen ein paar Euro mehr bekommen." Dieser Auffassung schlossen sich von Gunter Däuble (SV Gültlingen) bis Werner Klauß (GSV Maichingen) fast alle an.

Einig war sich die Versammlung auch, dass die durch Fotos dokumentierten Zustände in manchen Schiedsrichterkabinen untragbar sind und zur Not auch durch Nichtbesetzung von Spielen bei den betreffenden Vereinen geahndet werden müssten.

Neue Gruppe bildet sich

Jens Kusterer von den Sportfreuden Gechingen brachte den umfassenden Dialog auf den Punkt: "Alles, was gesagt wurde, ist wichtig. Die Frage ist aber: Wie bekommen wir einen Mehrwert davon?" Auch Obmann Gack minderte die Hoffnung auf einen großen Wurf mit dem Hinweis: "Wir haben viele gute Ansätze gehört, aber einige sind in der Realität schwer umsetzbar." Es bleibe beim Weg der kleinen Schritte. So wurde der Vorschlag begrüßt, unter anderem mit kleinen Filmen etwa über Regeln direkt zu den Vereinen zu gehen oder mit Hilfe ihrer Schiedsrichterbeauftragten positiven Einfluss zu nehmen. Die Lösungsansätze sollen in einem Protokoll zusammengefasst, schriftlich fixiert und von einer kleinen Gruppe, die sich im Januar wieder treffen soll, ausgearbeitet werden.

Und die Frauen?

Dann könnte auch die Idee reifen, bei dem derzeit laut DFB boomenden Frauenfußball nach Schiedsrichterinnen zu baggern. Denn die wurden – trotz großer Vorschlagvielfalt – komplett vergessen. Dabei spielt es unter dem Strich doch gar keine Rolle, ob der 23. Mann eine Frau ist.