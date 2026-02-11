Schiri-Neulingskurs im Schwarzwald: Christoph Schwarzeit schafft die volle Punktzahl

Erfolgreicher Schiedsrichter-Neulingskurs ist abgeschlossen. Bezirksobmann Dominic Staiger sieht eine „qualitativ sehr gute Gruppe“. Altersbereiche sind gut verteilt.
16 neue Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sind im Rahmen des diesjährigen Neulingslehrgangs im Fußball-Bezirk Schwarzwald ausgebildet worden. Die Zahl könnte noch auf 19 steigen, denn drei Kandidaten müssen noch eine Nachprüfung ablegen. Die Verantwortlichen des Bezirks ziehen ein positives Fazit: “Ich bin sehr zufrieden”, sagt Lehrgangsleiter und Bezirkslehrwart Benedikt Fleig. „Es war ein starker Jahrgang.” Die Hälfte der Teilnehmer hat im Abschlusstest 56 oder mehr Punkte erreicht. Christoph Schwarzeit (FC Kappel) schloss die Prüfung fehlerfrei mit 60 Punkten ab.