Schiri-Neulingskurs im Schwarzwald: Christoph Schwarzeit schafft die volle Punktzahl

Erfolgreicher Schiedsrichter-Neulingskurs ist abgeschlossen. Bezirksobmann Dominic Staiger sieht eine „qualitativ sehr gute Gruppe“. Altersbereiche sind gut verteilt.

16 neue Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sind im Rahmen des diesjährigen Neulingslehrgangs im Fußball-Bezirk Schwarzwald ausgebildet worden. Die Zahl könnte noch auf 19 steigen, denn drei Kandidaten müssen noch eine Nachprüfung ablegen. Die Verantwortlichen des Bezirks ziehen ein positives Fazit: “Ich bin sehr zufrieden”, sagt Lehrgangsleiter und Bezirkslehrwart Benedikt Fleig. „Es war ein starker Jahrgang.” Die Hälfte der Teilnehmer hat im Abschlusstest 56 oder mehr Punkte erreicht. Christoph Schwarzeit (FC Kappel) schloss die Prüfung fehlerfrei mit 60 Punkten ab.

Der Bezirkslehrwart lobt die Mitarbeit der Teilnehmenden. E-Learning zählt schon seit mehreren Jahren zum festen Bestandteil bei der Schiri-Ausbildung in Südbaden. Zentrale Regeln, wie Abseits oder Fouls und sonstiges Fehlverhalten werden allerdings nach wie vor von Lehrwart*innen in Präsenzterminen vermittelt. Der Kurs startete Mitte Januar und umfasste acht Vor-Ort-Termine.

Die Lerninhalte

Dabei ging es nicht nur um die Fußballregeln, sondern auch um administrative Aufgaben. Auch Bezirksschiedsrichter-Obmann Dominic Staiger spricht von einem “qualitativ sehr gutem Jahrgang”. Positiv sei, dass nicht nur Jugendliche den Kurs absolviert hätten, sondern auch einige Teilnehmer im mittleren Alter. „Das kommt uns im Spielbetrieb sehr entgegen.” Erfahrungsgemäß können die älteren Neulinge schneller aktive Herrenmannschaften

pfeifen. Bei Jugendlichen kollidieren die Spielleitungen hingegen des öfteren mit den eigenen Nachwuchssspielen. Staiger freut sich zudem, dass vier ehemalige Schiedsrichter unter den Neulingen sind.

Die erfolgreichen Lehrgangsteilnehmer

Dzenana Behlulovic (VfB Villingen), Christoph Schwarzeit (FC Kappel), Dennis Dickscheid (FC Schonach), Ziyad El Amri ( und Alessio Di Domenica (beide FV/DJK St. Georgen), Leandro dos Santos Borgos (SV Hinterzarten), Florian Fröhlich (SV Mundelfingen), Marius Göddertz (FV Möhringen), Kemal Güngör (SSC Donaueschingen), Jonas Heller, Julian Hirschfeld und Mohammed Jazzar (alle FV/DJK St. Georgen), Daniel Kaltenbach (FC Gütenbach), Emin Kapetanovic und Johannes Michel (beide FV/DJK St. Georgen), Jonas Müller (SV Döggingen), Özkan Nokay (FC Hüfingen), Alkin Nokay (DJK Donaueschingen) und Lars Tritschler (FC Wolterdingen).