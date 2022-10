1 Schiedsrichter-Obmann Tobias Doering – hier bei einem Einsatz – sieht das veränderte Freizeitverhalten als einen Hauptgrund an, dass es immer weniger Schiris gibt. Foto: Michael Kienzler

Im Fußball-Bezirk Schwarzwald läuten die Alarmglocken. Immer mehr Spiele können von Schiedsrichtern nicht mehr besetzt werden – in nächster Konsequenz sogar Partien von ersten Mannschaften der Kreisligen B.















Das Problem des Schiri-Rückgangs hat die Region aber nicht exklusiv – deutschlandweit verschlimmert sich die Krise bei den Unparteiischen.

Bislang waren Spiele von unterklassigen Jugendmannschaften sowie Partien von Reserveteams bei den Aktiven vom Schiedsrichter-Schwund im Schwarzwald betroffen. Diese Spiele mussten deshalb in "Eigenleitung" durchgeführt werden. Doch nun hat die Schiedsrichter-Krise in der Region die nächste Alarm-Stufe erreicht.

Die aktuelle Lage und die Hintergründe

Tobias Doering, der Schiedsrichter-Obmann des Fußball-Bezirks Schwarzwald, wirkt frustriert. "Am Wochenende konnten wir – zusätzlich zu den schon eingeplanten Partien ohne Schiedsrichter – dann 25 weitere Spiele auch nicht mehr besetzen. Dies aus den verschiedensten Gründen. Entweder meldeten sich Schiedsrichter krankheitsbedingt ab, oder sie gaben Spiele zurück, weil sie in ihrer Freizeit etwas anderes vorhatten. Der Fußball steht für viele in ihrer freien Zeit nicht mehr an Nummer 1. Die Pandemie hat diesen Prozess noch beschleunigt", erklärt Tobias Doering.

Die momentanen Zahlen

Die aktuellen Zahlen des Schiri-Obmanns sind erschreckend: "Wir haben offiziell 150 Schiedsrichter im Schwarzwald. Aber nur die Hälfte davon ist momentan in unserem Spielbetrieb verfügbar. Einige von meinen Schiedsrichter-Kollegen sind auch nicht mehr gewillt, sich an einem Wochenende für mehrere Einsätze zu melden, wie wir dies früher gewohnt waren. Jeder kann sich ausrechnen, wie viele Spiele wir so an einem Wochenende nicht mehr besetzen können."

Ein Hauptkritikpunkt des Obmanns

Tobias Doering übt aber auch Kritik an den Vereinen: "Die wichtige Betreuung und Motivation dort für die Schiedsrichter ist oftmals unzureichend. Für mich ist es unglaublich, dass mancher Vorstand noch nicht einmal weiß, wer gerade für seinen Verein als Schiedsrichter gemeldet ist."

Die Aushängeschilder im Schwarzwald

Ob auch die Aushängeschilder bei den Schiedsrichtern im Schwarzwald fehlen, wie er selbst als Regionalliga-Schiedsrichter früher eines war? Dieses Argument lässt Tobias Doering nicht gelten: "Wir haben in der Oberliga mit Jürgen Schätzle einen ausgezeichneten Kollegen und auch in der Verbandsliga zum Beispiel mit Sven Pacher und Stephan Niggemeier absolute Vorbilder."

Die möglichen Lösungen

Wo Tobias Doering Lösungsansätze sieht, um die aktuellen Probleme wieder etwas zu entschärfen? "Wir rühren für das Schiedsrichteramt seit Jahren kräftig die Werbetrommel. Da bleiben wir natürlich dran. Nun werden wir noch im Herbst eine außerordentliche Bezirksversammlung für die Vereine einberufen. In dieser wollen wir den Vereinsvertretern noch einmal klar vor Augen führen, wie ernst die Lage im Spielbetrieb ist. Ohne die Unterstützung der Vereine werden wir keine neuen Schiedsrichter mehr finden", drückt es Tobias Doering drastisch aus.

Kommentar: Lieber DFB,

Von Gunter Wiedemann

... nicht nur Schwarzwald-Bezirksschiedsrichterobmann Tobias Doering schlägt Alarm, eigentlich schrillen in ganz Fußball-Deutschland die Glocken. Immer mehr Spiele fallen aus, da Partien nicht mit Unparteiischen besetzt werden können. Der DFB ist gefordert. Kampagnen und schöne Worte reichen nicht aus, um das riesige Problem zu lösen. Es geht um neue Anreize. Der größte nationale Sport-Fachverband der Welt muss nun seinen Einfluss dazu nutzen, das Ehrenamt – damit auch das Schiedsrichterwesen – signifikant zu stärken. Wer sich in seiner Freizeit – ob als Referee, Funktionär oder Nachwuchstrainer – für die Gesellschaft einbringt, darf nicht "nur" mit Ehrennadeln und einem warmen Händedruck abgespeist werden. Wie wäre es stattdessen mit zusätzlichen Urlaubstagen oder mehr steuerlichen Vorteilen für Ehrenämtler?