Schinkenfest in Triberg: Schwarzwälder Tradition wird gefeiert

Mit Kreistrachtentag, historischem Umzug und musikalischem Programm verwandelt das Schinkenfest Triberg erneut in eine Bühne für Schwarzwälder Brauchtum.
Wieder startet am 9. und 10. Mai das Triberger Schinkenfest – zum neunten Mal. Nikolaus Arnold berichtete als Sprecher der Organisatoren – insgesamt sieben Vereine – im Gespräch über den geplanten Ablauf. Veranstalter sei wie in den Vorjahren die Stadt Triberg; der Trachtenverein kümmere sich um die Ausrichtung des Umzugs und den Kreistrachtentag.