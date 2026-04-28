Schinkenfest in Triberg: Schwarzwälder Tradition wird gefeiert

Mit Kreistrachtentag, historischem Umzug und musikalischem Programm verwandelt das Schinkenfest Triberg erneut in eine Bühne für Schwarzwälder Brauchtum.

Wieder startet am 9. und 10. Mai das Triberger Schinkenfest – zum neunten Mal. Nikolaus Arnold berichtete als Sprecher der Organisatoren – insgesamt sieben Vereine – im Gespräch über den geplanten Ablauf. Veranstalter sei wie in den Vorjahren die Stadt Triberg; der Trachtenverein kümmere sich um die Ausrichtung des Umzugs und den Kreistrachtentag.

Kulinarik, Musik und Trachten stünden dabei im Mittelpunkt, so der Stadtmarketingleiter. Unter dem Motto „Trachten, Flohmarkt und Genuss“ erwarte er mehr als 850 Teilnehmer in 35 Gruppen beim Original Schwarzwälder Trachtenumzug. In diesem Jahr richtet der Trachtenverein Triberg auch den Kreistrachtentag des Bundes Heimat und Volksleben aus.

Umrahmt wird das Fest bereits ab Samstagvormittag, 9. Mai, 10 Uhr, durch den großen Flohmarkt, der sich vom Marktplatz bis zum Wasserfalleingang hinziehen soll. Dieser findet an beiden Tagen statt, am Sonntag beginnt er um 11 Uhr.

Musikalische Unterhaltung im Festzelt

Am Samstag ab 15 Uhr heißt es im Festzelt „Blasmusik Nonstop“. Ab 19 Uhr dürfen sich die Gäste auf die Brass-Band „Lauterblech“ aus Lauterbach freuen, die bekannt ist als Stimmungsknaller. Ab etwa 22 Uhr steht dann die Villinger „Zeug House Disco Crew“ auf der Bühne, ein Barbereich lockt zusätzlich.

Der Sonntag beginnt um 10.10 Uhr der Umzug der Trachtenträger und der Stadt- und Kurkapelle Triberg vom Kurhaus zur Stadtkirche, begleitet durch den leitenden Pfarrer der Großpfarrei, Thomas Mitzkus, und den evangelischen Pfarrer Markus Ockert sowie den Ministranten. Beim Trachtengottesdienst wird es wieder Tanzvorführungen geben mit Trachtträgern aus Turckheim, verbunden mit Triberg durch den Schwendibund. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst durch die Chorgemeinschaft Nußbach. Die Teilnehmer am Trachtengottesdienst werden dann in einem weiteren kleinen Umzug, musikalisch begleitet durch die Stadt- und Kurkapelle, vom Gotteshaus über den Boulevard ins Festgelände ziehen.

Die Letzten werden die Ersten sein

Um 14 Uhr beginnt der neunte Schwarzwälder Trachtenumzug. Das Besondere daran ist der Start: Nach der Aufstellung zieht die letzte Gruppe los, durch die gesamte Aufstellung, frei nach dem Motto: Die Letzten werden die Ersten sein. Der Umzug zieht wie bisher vom Kurhaus über Schulstraße und Boulevard bis zum Wasserfalleingang und weiter zum Festzelt beim Kurhaus.

Schinken darf nicht fehlen

„Eine wesentliche Komponente des Festes stellt wie von Beginn an das sehr reichhaltige kulinarische Angebot dar“, erklärt Nikolaus Arnold. Nachdem sich die Wirte aus Kapazitätsgründen zurückgezogen hatten, wurde seitens der Organisatoren eine Reihe von Triberger Vereinen ins Boot geholt. Unter der Regie der vier großen Vereine Sportverein, Turnverein, Fußballclub und der Feuerwehr mit Unterstützung weiterer Vereine sorgen diese nun für das leibliche Wohl. Dabei steht natürlich der Schinken im Vordergrund – doch es werde auch fleischlose Gerichte geben.