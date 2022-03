1 Die Lebensmittelkontrolleure haben in der Metzgerei in Villingen-Schwenningen einige Mängel vorgefunden. Foto: Hoppe

Verschimmelte Kühlräume, verdreckte Geräte: Heftige Zustände in einer Metzgerei in Villingen-Schwenningen haben die Lebensmittelkontrolleure jüngst aufgedeckt. Der Inhaber war sich der Probleme bewusst – und erklärt nun, wie es dazu kam.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Über einige Monate hinweg war es, zumindest was öffentliche Ergebnisse betrifft, beim Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar ruhig gewesen. Die zuständige Pressesprecherin Heike Frank erklärt: "Die Gaststätten hatten sehr viel weniger geöffnet, so dass es auch zu weniger Kontrollen in der letzten Zeit kam. Dabei wurden keine Verstöße festgestellt, die zu veröffentlichungspflichtigen Maßnahmen geführt haben." Doch das hat sich nun geändert. Denn die Kontrolleure nahmen eine Metzgerei unter die Lupe und dabei ekelerregende Entdeckungen gemacht, die das Amt veröffentlichte.

Lange Liste an Beanstandungen

Im Blickpunkt: ein Betrieb in Pfaffenweiler. Nach Angaben der amtlichen Lebensmittelüberwachung war dieser am 27. Januar 2022 kontrolliert worden – was eine lange Liste an Beanstandungen zur Folge hatte. So monierten die Kontrolleure unter anderem eine "Verunreinigung von Gerätschaften mit unmittelbarem Lebensmittelkontakt". Es seien in der Wurstküche und im Zerlegeraum unter anderem Messer massiv verschmutzt gewesen, teils durch "braune, schwarze und klebrige Rückstände".

Auch die Eismaschine, die zur Herstellung des Wurstbräts Eis produziert, war nach Angaben des Amtes in einem weniger vorzeigbaren Zustand – denn sie sei an der Innenseite stellenweise verschimmelt gewesen. Verschiedenste Rückstände, teils altverschmutzt, habe man zudem am Rührwerk zur Herstellung von Blutwurst sowie an Transporträdern und Abzugswalzen zur Fleischherstellung vorgefunden.

Decke großflächig verschimmelt

Die Kontrolleure machen in ihrem Bericht deutlich: "Durch die vorgefundenen Zustände bestand die Gefahr der nachteiligen Beeinflussung beziehungsweise Kontamination von Lebensmitteln wie zum Beispiel Brühwurst, Fleischkäseprodukte und rohes Fleisch."

Doch damit nicht genug. Denn der Schimmel bevölkerte laut den Kontrolleuren in der Wurstküche, im Zerlegeraum sowie im Fleischkühlraum – in dem das offene Fleisch gelagert wird – einige Oberflächen: großflächig sei er insbesondere an der Decke aber darüber hinaus zudem an Fenstern und Fenstergriffen vorgefunden worden.

Mängel am nächsten Tag beseitigt

Auch Regale, in denen Arbeitsgeräte lagern würden, seien verschmutzt gewesen, mit schmierigen, teils schwarzen Rückständen. Eine Beanstandung dürfte darüber hinaus Bände über die Hygiene am Arbeitsplatz sprechen: "Der Seifenspender am Handwaschbecken war großflächig verschimmelt und es fehlten die Einmalhandtücher."

Die Mängel waren laut der Veröffentlichung am nächsten Tag beseitigt – ein Nachgeschmack dürfte dennoch bleiben. Aber: Wie kam es dazu? Wir hakten beim Inhaber des alteingesessenen Familienbetriebs nach und gaben ihm die Möglichkeit einer Stellungnahme. Im Gespräch mit unserer Redaktion räumte er die Beanstandungen ein, zum Schimmelbefall sei es beispielsweise gekommen, weil der Ventilator zum Zeitpunkt der Kontrolle defekt gewesen sei, "der Wasserdampf zieht dann nicht ab und es gibt Schimmel".

"Büro und Sauberkeit bleiben liegen"

Insgesamt habe die Metzgerei zuletzt unter Personalmangel gelitten, teilweise sei ein Langzeitkranker zu beklagen gewesen. Corona habe die Lage zudem verschärft und die Belastung für das Team erhöht. Der Inhaber erklärt wörtlich: "Das Büro und die Sauberkeit bleiben dann halt liegen." Vieles hätte in der Folge "schnell, schnell, schnell" erledigt werden müssen, "dann hat man halt schleifen lassen".

Er habe "den Dreck ja auch gesehen", aber eine grundlegende Reinigung "immer wieder rausgeschoben". Doch die Metzgerei gelobt Besserung. "Wir sind wieder voll besetzt und jetzt auch dran, alles zu putzen", so der Inhaber. Denn auch die Lebensmittelkontrolleure werden, wie er weiß, nochmals vorbeischauen.