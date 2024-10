Schimmel in Winterlinger Kita: Was der Gemeinderat jetzt tun will

Was der Gemeinderat jetzt tun will

1 In der Kita Friedrichstraße in Winterlingen kommt es immer wieder zu Schimmelbildung. Foto: Anne Retter

Bürgermeister Michael Maier hat die Gemeinderäte über den aktuellen Stand in der Kindertagesstätte informiert – in einem Raum bildet sich immer wieder Schimmel.









Über den aktuellen Stand in der KBF-Kindertagesstätte Friedrichstraße hat Bürgermeister Michael Maier die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung informiert. In einem kleinen Nebenraum war immer wieder Schimmel aufgetreten; Ursache laut einem Gutachten ist die Photovoltaik-Anlage (PV): Durch ihr Gewicht sowie Wind und Schnee haben sich Risse in den Dachziegeln, auf denen die Halterungsschienen auflagen, über Jahre hinweg gebildet, wodurch das Wasser eindrang.