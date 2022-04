Wolfgang Grupp privat Von Eheglück, Jagdglück und Sparsamkeit

Trigema-Chef Wolfgang Grupp, der wohl bekannteste Mittelständler Deutschlands, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Und obwohl er mit seiner regelmäßigen Kolumne in der Wirtschaftswoche und als gern gesehener, weil eloquenter Gast in Talkshows oft in der Öffentlichkeit steht, gibt es immer wieder Fragen rund um den Firmenchef.