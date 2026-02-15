Schiltacher Seifenkistenrennen: Der Weg und Ankommen sind das Ziel

Acht Teams

Acht mutige Teams gingen nacheinander mit ihren kreativ gestalteten Fahrzeugen an den Start. Die Großen ließen es etwas langsamer angehen, die kleineren nutzten das Gefälle und sausten mit Tempo die Hohensteinstraße hinunter. Alle meisterten die Schikanen Wippe und Verkehrsleitkegel, schafften an Strohballen vorbei die Kurve in die Hauptstraße und rollten bei der Stadtbrücke aus. Zwei Nachzügler preschten zur Freude der Zuschauer als unangemeldete Schwarzfahrer noch hinterher: Ein rasendes Bobbycar und ein Haifisch auf Rädern. Nach dem Rennen ist vor den Umzug: Zeit für die Zuschauer, sich bei den vielen Ständen oder Gaststätten mit Essen und Trinken zu stärken.