Schiltacher Seifenkistenrennen: Der Weg und Ankommen sind das Ziel

Jede Menge Spaß für Fahrer und Zuschauer bot das traditionelle Seifenkistenrennen am Fasnetsonntag in Schiltach.
Der Spaßfaktor zählt beim Seifenkistenrennen – für die zahllosen Zuschauer wie für die Teams: Der Weg und das Ankommen sind das Ziel. Und in diesem Jahr gab es sogar ein Jubiläum zu verkünden: Exakt am 15. Februar vor 25 Jahren, natürlich ebenfalls einem Fasnetsonntag, startete das erste Seifenkistenrennen in Schiltach. „Was den Schrambergern die Da-Bach-na-Fahrt, ist uns das Seifenkistenrennen“, verkündeten dann auch die Moderatoren Tatiana Wiedmann und Markus Wöhrle.